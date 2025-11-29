Hamas, Ali Baraka attacca Israele, asserendo che impedisce soluzione a due Stati, torna a giustificare strage del 7 ottobre e apre alla mediazione di Trump

Ali Baraka, uno dei capi di Hamas, torna a giustificare il massacro del 7 ottobre e difende il movimento, presentandolo come una resistenza legittima. Lo fa ai microfoni di Cinque Minuti, in un’intervista in cui mostra apertura verso gli Stati Uniti, nega o minimizza le responsabilità di Hamas verso i civili palestinesi e israeliani e rivendica il controllo politico su Gaza. L’ufficiale senior del gruppo terroristico, intervistato in Turchia (vive in una località segreta, ndr) parte proprio dalla situazione nella Striscia, parlando di «70mila palestinesi martirizzati», la maggior parte dei quali donne e bambini uccisi dall’esercito israeliano.

«La guerra non è cominciata il 7 ottobre: c’è l’occupazione dal ’48 e poi nel ’67… i responsabili sono gli occupanti sionisti e chi li sostiene», ha dichiarato Ali Baraka, rifiutando totalmente qualsiasi responsabilità per la fase recente della guerra e legittimando l’attacco come parte della «resistenza».

Per quanto riguarda la natura di Hamas, Baraka lo considera un attore politico legittimo, non un’organizzazione terroristica: «Hamas è un movimento di liberazione nazionale, resistiamo all’occupazione».

Il leader di Hamas, nell’intervista, si sofferma anche sulla possibile soluzione “due popoli, due Stati”, spiegando che è il primo ministro israeliano Netanyahu a impedirla: «Noi abbiamo diritto a uno Stato con Gerusalemme capitale». Non afferma mai esplicitamente che Hamas accetterebbe un accordo a due Stati, spostando la responsabilità solo su Israele.

L’APERTURA A TRUMP

Però è fiducioso sul ruolo che può avere il presidente USA Donald Trump: «L’unico che può influenzare Israele è l’America… Netanyahu ha accettato l’accordo grazie alla pressione americana». Questa potrebbe essere una forma di apertura tattica, perché Hamas mostra disponibilità a dialogare con Washington se questo serve al suo obiettivo politico. Infatti, ha poi dichiarato: «Trump ha detto che avrebbe permesso a Hamas di gestire la sicurezza e la stabilità». Quindi ha suggerito che Hamas possa essere considerato un interlocutore legittimo.

ALI BARAKA DIFENDE HAMAS

«Hamas esiste ovunque ci siano palestinesi… Gaza, Cisgiordania, Giordania, Siria, Libano e tutto il mondo», ha proseguito Baraka, presentando Hamas non come un gruppo isolato a Gaza ma come movimento globale della diaspora palestinese, per mostrare che l’organizzazione non può essere eliminata militarmente.

A tal riguardo, ha aggiunto: «Abbiamo un’ala politica che cura le relazioni internazionali… e un’ala militare che conduce operazioni contro le forze israeliane».

Il leader di Hamas si difende anche dalle critiche per le esecuzioni pubbliche a Gaza, spiegando che hanno riguardato «ladri, agenti israeliani, chi si appropriava degli aiuti», assicurando però che non ve ne saranno più.