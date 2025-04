APPELLI CHOC DI HAMAS CONTRO ISRAELE

“Bruciate tutto“: così Hamas invita i palestinesi a dare fuoco a Gerusalemme e alla Cisgiordania in un messaggio diffuso via Telegram. Il gruppo terroristico nelle scorse ore ha lanciato un vero e proprio appello in cui incoraggia i palestinesi e sostiene che Gaza stia aspettando che venga fatta vendetta.

Il messaggio choc è arrivato nelle ore in cui sono divampati alcuni incendi in Israele, in particolare sulle colline della Giudea, per diffondersi nell’area di Gerusalemme. Attualmente la situazione è critica, infatti il governo israeliano ha proclamato l’emergenza nazionale e ha chiesto aiuto a livello internazionale. L’Italia dovrebbe essere tra i Paesi che invieranno Canadair, mentre il vento sta rendendo difficile il lavoro dei vigili del fuoco.

Circola anche l’immagine di un soggetto a volto coperto che incendia un campo con una città che brucia sullo sfondo. C’è pure un video di incitamento in cui ci si rivolge ai giovani della Cisgiordania, parlando di “fuoco della libertà” immortale, invitando a infiammare le notti degli israeliani e ad appiccare fuochi di libertà ovunque, assicurando che non c’è alcuna intenzione di arrendersi.

HAMAS “LE FIAMME DEL DILUVIO SU ISRAELE”

Sui social gli incendi divampati in Israele sono stati anche definiti “fiamme del diluvio“, in riferimento al nome scelto da Hamas per il massacro del 7 ottobre, “Diluvio di Al-Aqsa“. Anche un canale di notizie palestinese ha diffuso un messaggio, in questo caso su X e rivolto alla “gioventù rivoluzionaria e a tutti gli eroi della Cisgiordania“, indicando “le case dei coloni e le aree circostanti” come obiettivo. Gli israeliani vengono infatti ritenuti coloni.

Sui social sono sempre più frequenti messaggi choc di questo tipo da parte di Hamas. Altri manifesti condivisi via social invitano a “sfruttare il calore dell’estate e dare fuoco alle foreste dei coloni. Non rimarrà un solo colono nella nostra terra“. Ma sono tanti i messaggi choc che stanno circolando, e che sono stati raccolti anche da Jerusalem Post.

Ci sono anche canali social che se la sono presa con l’Autorità Palestinese per aver offerto a Israele un aiuto. Infatti, l’Autorità palestinese si è anche offerta di inviare le proprie squadre antincendio per aiutare a combattere gli incendi vicino a Gerusalemme, secondo una fonte di sicurezza che ha parlato con The Times of Israel. Al momento non è nota la replica ufficiale di Israele. Comunque, le squadre antincendio dell’Autorità Palestinese hanno precedentemente aiutato Israele nel 2010 e nel 2016.