Come Hamas usa l'Italia come base per finanziare gli attentati in Europa: l'inchiesta de Il Tempo sulla rete terroristica tra fondi neri e propaganda

Se l’Italia non è un obiettivo del terrorismo, probabilmente lo si deve al fatto che viene utilizzata come base. Lo dimostrerebbe quanto appreso da Il Tempo, che ha realizzato un’inchiesta giornalistica accendendo un faro sulla presenza di Hamas e delle sue attività in Europa, in particolare nel nostro Paese. L’organizzazione islamista, che per l’Ue è terroristica, non opera solo in Medio Oriente, ma dispone di una rete attiva anche nel Vecchio Continente, tra attività finanziarie, logistiche e di propaganda.

Le recenti scoperte, come il deposito di armi trovato a Vienna, hanno fatto scattare un allarme sulle attività clandestine del gruppo in Europa. Stando ai servizi di sicurezza austriaci, le armi sequestrate a Vienna sarebbero arrivate dalla Germania, passando per la rotta balcanica: un percorso già noto per il traffico di militanti e materiali dal Medio Oriente all’Europa. Hamas userebbe questa rotta per spostare uomini, fondi e materiali con discrezione, ma esistono anche collegamenti via Mediterraneo.

Tra i diversi Paesi che ospiterebbero basi o fiancheggiatori di Hamas c’è appunto l’Italia, non per operazioni militari bensì per propaganda e raccolta fondi. Un faro è acceso anche su Germania (Assia, Amburgo, Berlino), Austria (Vienna), Belgio (Molenbeek), Francia (Île-de-France e Costa Azzurra) e Regno Unito (Liverpool, Londra, Birmingham).

RACCOLTE FONDI, ONG ED ENTI: LA RETE DI HAMAS

La spina dorsale di Hamas sarebbe rappresentata da una trentina di organizzazioni e persone distribuite tra Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda e Regno Unito. Cii sono enti caritatevoli che si occupano di raccolte fondi, conferenze e missioni a Gaza, mantenendo rapporti diretti con i leader dell’organizzazione. Anche se un’associazione viene chiusa o subisce sanzioni, essa riappare con un nome diverso, ma con gli stessi referenti.

Per quanto riguarda l’Italia, secondo le fonti investigative citate dal giornale, il Paese rappresenta un centro nevralgico per la raccolta di fondi e la diffusione di idee pro-Hamas, ma non come base per azioni armate. Molti simpatizzanti di Hamas sono arrivati negli anni ’80-’90 come rifugiati politici. Le reti si sono sviluppate anche grazie ad accordi informali – come il cosiddetto “Lodo Moro”, in base al quale i governi italiani accettavano la presenza di militanti palestinesi in cambio dell’assenza di attentati sul proprio territorio.

Il Tempo riferisce inoltre che Hamas sfrutta associazioni culturali, religiose e Ong che si presentano come enti caritatevoli o umanitari, ma che in realtà promuovono propaganda a favore della causa palestinese, raccolgono fondi destinati ai campi di Gaza e mantengono contatti diretti con i vertici dell’organizzazione.

LA RISPOSTA FRAMMENTATA

Gli esempi non mancano: in Olanda un uomo è stato arrestato per aver inviato oltre 5 milioni di euro a strutture legate all’organizzazione; in Germania ci sono stati arresti che hanno permesso di sventare presunti piani di attacco contro comunità ebraiche e basi Nato; le armi sequestrate in Austria sarebbero parte di un piano per ricostruire una struttura operativa in Europa, simile a quella in Libano.

Il problema è che la risposta dei governi europei risulta frammentata, con l’Italia ritenuta più tollerante o lenta nella reazione: infatti, le organizzazioni sospette continuano a operare. Senza dimenticare che, lo scorso anno, l’Ue ha approvato un regime di sanzioni contro i finanziatori di Hamas, ma la sua applicazione pratica è considerata ancora debole.