A Vienna è stato scoperto un deposito di armi clandestine: secondo gli inquirenti erano di una cellula di Hamas pronta a colpire in Europa

È un caso partito dalla Germania e approdato fino alla vicina Austria quello che ha permesso alle autorità federali di Berlino di scoprire a Vienna un vero e proprio deposito clandestino di armi che – secondo le ipotesi degli inquirenti – dovevano servire per compiere attacchi terroristici in nome di Hamas: un lavoro – quello investigativo – lungo ed estenuante partito già lo scorso ottobre e culminato con numerosi arresti tra la Germania e il Regno Unito.

Partendo dal principio, è utile ricordare che l’indagine era partita circa un anno fa infliggendo già lo scorso ottobre un durissimo colpo a una cellula terroristica legata ad Hamas che era da tempo attiva in quel di Berlino: numerosi gli arresti messi a segno dagli inquirenti di soggetti che sembrano pronti ad agire per colpire istituzioni ebraiche e israeliane sul territorio della Germania.

Secondo le indagini federali, infatti, i presunti affiliati di Hamas erano dei veri e propri “operatori stranieri” ed erano riusciti a procurarsi illegalmente diverse armi da fuoco trovate nelle loro abitazioni: la refurtiva includeva almeno un fucile d’assalto, diverse pistole e parecchie scorte di munizioni; ovviamente tutte poste sotto sequestro dalle autorità tedesche.

Scoperto a Vienna un deposito di armi clandestine: sarebbe collegato a cellule straniere di Hamas

Da quel filone di indagine, poi, si è arrivati fino a Vienna con la scoperta di un secondo – vero e proprio – deposito di armi da fuoco nel cuore della città austriaca, nel quale è stato trovata almeno una valigia che conteneva cinque pistole e dieci differenti caricatori; mentre più o meno nello stesso momento è stato arrestato a Londra un uomo 39enne britannico che si ritiene fosse collegato al deposito di armi in affitto a Vienna.

Dopo la diffusione della notizia del deposito di armi smantellato a Vienna è intervenuto il rappresentate del Partito della Libertà austriaco – nazionalista e di estrema destra – che ha accusato il partito di maggioranza Socialdemocratico di essersi occupato di “fantasie multiculturali” mentre “pistole, caricatori e fucili d’assalto per potenziali attacchi [venivano] ammassati (..) nel cuore della nostra città”; criticando le politiche di “integrazione degli ultimi anni” che sono “clamorosamente fallite”.