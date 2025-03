L’IGNOMINIA DI HAMAS CONTRO I PALESTINESI DI GAZA CHE NON ACCETTANO PIÙ LA DITTATURA

Sembra anche fin troppo beffardo e “scontato” il riferimento al “motto” per eccellenza del comunismo cinese di Mao Tse-Tung, eppure è difficile non identificare l’ignobile azione compiuta da Hamas contro un giovanissimo dissidente palestinese a Gaza con lo slogan agghiacciante “colpirne uno per educarne cento”. In questo caso il “colpito” è stato anche massacrato e torturato, prima di essere ucciso e scaricato col suo corpo davanti alla casa dei genitori: si tratta di Oday Nasser Al Rabay, 22 anni, che appena una settimana fa era uno dei più attivi tra le macerie di Gaza a manifestare contro la dittatura di Hamas e a favore della stessa popolazione gazawita,

Come riportano le fonti di Vatican News, dei media USA e del Times of Israel, l’assassinio del giovane dissidente risuona come un orrore che conferma lo scenario ancora molto complesso di un futuro vero per i cittadini della Striscia di Gaza non aderenti ad Hamas. Secondo altre fonti giornalistiche locali, oltre alla scena raccapricciante del ritrovamento del cadavere malmenato, vi sarebbe stato scritto anche un messaggio su un biglietto che recitava minacciosamente «questo è il destino di chi critica Hamas».

Il punto è infatti questo, e va ben oltre le inquietanti situazioni della guerra in Medio Oriente, pur dopo la ripresa delle ostilità con la spaccatura della tregua tra Israele e Hamas: da anni il popolo palestinese si sente soggiogato, tradito e schiavizzato dalla sigla terroristica filo-Iran. O meglio, quei pochi che sono riusciti a far sentire la propria voce fuori dalla Striscia, da qualche settimana provano a rappresentare un futuro diverso tra il dominio israeliano e il totalitarismo islamista di Hamas. Oday rappresentava quella speranza giovane con anelito di libertà e come tale è stato massacrato e ucciso, con corpo esposto davanti ai familiari.

INTANTO HAMAS RILANCIA LA “GUERRA SANTA” ANTI-OCCIDENTE: “ARMATEVI CONTRO IL PIANO DI TRUMP”

Rapito negli scorsi giorni dopo le manifestazioni a Gaza contro il dominio di Hamas, Oday Nasser è stato torturato e ammazzato dopo ore di violenze: a costargli la vita il grido «Vogliamo vivere» nelle proteste pacifiche tra le macerie di Gaza City, così come i cartelli “Via Hamas”. Nonostante la minaccia ricevuta con l’orrore di ritrovarsi il figlio massacrato davanti a casa, la famiglia Nasser ha scelto di non nascondere il fatto e ha rilanciato diversi video sui social anche durante il funerale celebrato lo scorso sabato.

Dal grido di libertà di Oday al capo “non chinato” dei suoi genitori, qualche speranza nel popolo palestinese “fuori da Hamas” rimane, ma con un prezzo salatissimo: le torture e la vita spezzata a soli 22 anni, oltre all’infamia lanciata addosso dalla propaganda di Hamas che bolla le proteste di piazza come meri incontri ordinati da spie israeliane e di Fatah (ancora fedeli all’ANP palestinese). Dopo la morte di Oday e dopo il funerale – a cui coraggiosamente hanno partecipato diversi giovani palestinesi – si prevedono ora altre manifestazioni, con l’irritazione di Hamas che potenzialmente potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane già molto complesse per la ripresa delle ostilità contro Israele.

Nel frattempo è sempre dal movimento palestinese terrorista che giunge oggi un’altra inquietante comunicazione questa volta rivolta all’intero Occidente: mentre Netanyahu e Trump provano a concretizzare il piano di pace per il futuro di Gaza, Hamas rilancia con il leader Sami Abu Zuhri come davanti al «piano sinistro» che unirebbe «massacri e carestia», i palestinesi e il popolo di Allah non deve trattenere «un esplosivo, un proiettile, un coltello o una pietra. Lasciate che tutti rompano il loro silenzio».