Hamburger di tigre/ La carne proposta dalla Primeval Foods salverà il pianeta?

L’idea di commercializzare hamburger a base di tigre oppure di zebra è venuta ad una startup britannica la Primeval Foods. L’azienda ha annunciato la creazione di sushi a base di leone e zebra, hamburger e bocconcini di elefante.

Hamburger di tigre: come verranno realizzati

Anche se i nomi esotici, come gli hamburger di tigre, fanno accapponare la pelle, di carne non c’è quasi nulla all’interno dei prodotti. Si tratta infatti di una carne sintetica come è stato già precedentemente annunciato da altre aziende. Una strategia per diminuire l’impatto di CO2 nell’atmosfera. Anche se i clienti abituali non sono molto propensi a mangiare della carne sintetica, la proposta potrebbe essere presa seriamente in considerazione nel prossimo futuro, vista la deriva climatica destinata a caratterizzare il pianeta nei prossimi 20 o 30 anni.

Gli hamburger sintetici sarebbero realizzati mediante alcune cellule moltiplicate in bioreattori da laboratorio, nutrite con un mix di aminoacidi, micronutrienti e carboidrati, senza alcun tipo di ormone della crescita e antibiotico, creando dunque anche una soluzione all’antibiotico resistenza causata dall’eccessivo consumo di carne di bassa qualità.

Hamburger di tigre: effetti positivi per la salute e per il pianeta

Gli effetti positivi della carne sintetica sono immediati: oltre ad evitare gli effetti negativi del colesterolo e dei grassi saturi, la carne sintetica restituisce l’esperienza sensoriale della vera carne. Il tutto con un impatto Green non da poco se pensiamo aziende casearie e gli allevamenti emettono in in atmosfera più CO2 di grande i paesi industrializzati come Francia e Germania. Le 5 aziende più inquinanti al mondo e mettono la stessa quantità di gas serra di una delle principali compagnie petrolifere.

La frontiera della carne sintetica, una volta sviluppata, potrebbe anche essere destinata alla economia zootecnica, con delle linee dedicate agli animali domestici a base di pollo sintetico, maiale o bovini sintetici.

