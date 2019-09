Hamburger senza carne non fanno bene/ Attenzione al Beyond Meat

Gli hamburger senza carne non fanno bene alla salute, contrariamente a quanto si è detto negli ultimi periodi. Lo conferma la nutrizionista della UW Medicine Judy Simon, che ha specificato come si debba fare molta attenzione agli Impossibile Burger e Beyond Meat. Pubblicizzati come fonte di salute infatti questi dovrebbero essere ridimensionati, anche perché spesso ci troviamo di fronte a un’informazione ingannevole. Come riportato da Dissapore.com la nota nutrizionista avrebbe specificato come queste carni non carni vadano a fornire solamente un effetto palcebo. La maggior parte delle persone che le consumano infatti sono onnivori che vogliono provare a mangiare in maniera più salutare, una cosa che di certo non si raggiunge con questi prodotti.

Hamburger senza carne non fanno bene, costosi e troppo elaborati

I problemi degli hamburger senza carne sono legati soprattutto al fatto che non fanno bene. Oltre ad essere prodotti molto costosi infatti sono veramente molto elaborati. Gli ingredienti che li formano non sono così salutari come qualcuno vorrebbe far pensare. Il primo ingrediente di questi Beyond Burger e Beyond Meat è l’acqua. La nutrizionista Judy Simon spiega che se si vuole ridurre l’assunzione di carne rossa si può fare anche senza ricorrere a questi prodotti. Anche perché l’obiettivo è quello di creare un ingannevole alone di salute. Il rischio è di assumere un prodotto eccessivamente ricco di grassi, sale e zuccheri nonostante al suo interno non ci sia la carne.

