Hamilton alla Ferrari? “Contratto da 46 milioni”/ F1, in coppia con Leclerc o scambio

Lewis Hamilton alla Ferrari? L’indiscrezione clamorosa arriva direttamente dall’Inghilterra. La Scuderia di Maranello avrebbe pensato ad un contratto da 40 milioni di sterline, pari quindi a 46 milioni di euro, per ingaggiare il pilota della Mercedes. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il sette volte campione del mondo sarebbe nei piani del presidente John Elkann e dei vertici del Cavallino per tornare al successo nel mondiale di Formula 1.

L’idea della Ferrari è di offrire al campione britannico l’opportunità di scavalcare Michael Schumacher, perché potrebbe diventare il più vincente di sempre a bordo di una monoposto rossa. Un traguardo che stuzzica da sempre tutti i piloti di F1, Hamilton incluso. Lo scenario rende l’ipotesi ancor più intrigante, perché Lewis Hamilton è in scadenza di contratto con la Mercedes al termine di questa stagione. Quindi, tutto è possibile fino al momento del rinnovo, che evidentemente non è così scontato per il pilota britannico. Pertanto, la Ferrari potrebbe cogliere questa occasione.

HAMILTON ALLA FERRARI? IN BILICO LECLERC O…

La Mercedes nelle scorse settimane ha dato per scontato il rinnovo di Lewis Hamilton, ma la firma sul nuovo contratto non arriva. Non è poi un mistero il fatto che in casa Ferrari ci sia una situazione di ricostruzione, con i malumori di Charles Leclerc che lasciano aprire vari scenari di mercato. Infatti, secondo quanto riferisce il Daily Mail, una delle opzioni sul tavolo è quella di uno scambio clamoroso tra Ferrari e Mercedes, che ingaggerebbe il pilota monegasco se perdesse Hamilton. Ma lo stesso giornale britannico parte da un presupposto: l’opzione principale per la Scuderia di Maranello è quella di formare la coppia Leclerc-Hamilton.

Di conseguenza, andrebbe via Carlos Sainz. Potrebbe pesare anche il livello di competitività che la Mercedes riuscirà a recuperare in questi mesi sulla Red Bull. Se la W14 del team di Toto Wolff dovesse recuperare velocità, allora il rinnovo di Hamilton con la scuderia di Stoccarda diventerebbe più concreto. Oltremanica, però, si scommette sul richiamo della Ferrari, che potrebbe metterlo al centro di un progetto vincente.











