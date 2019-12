Hamilton alla Ferrari?/ Formula 1, incontri con Elkann: “Mercedes? Penso al futuro”

Hamilton alla Ferrari? Per ora una suggestione, ma qualcosa si muove ed è doveroso darne conto. La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi ha rivelato che ci sono stati alcuni incontri – due per la precisione – tra il presidente della Ferrari John Elkann e il pilota della Mercedes, campione del mondo in carica. Voci e rumors che il britannico non ha smentito, anzi. «Non ci vedo nulla di male», così ha risposto ad Abu Dhabi alle domande dei giornalisti. Dunque, il passaggio in Ferrari a partire dal 2021 non è escluso da Hamilton, anche se comunque sono in corso colloqui con la Mercedes per il rinnovo del contratto. Se da un lato c’è il team principal di Stoccarda Toto Wolff che si dice tranquillo riguardo il prolungamento di Hamilton, dall’altra ci sono i contatti con la Ferrari. Il sei volte iridato ha fatto sapere che comunque il suo criterio di scelta è la possibilità di avere una vettura vincente. «Naturalmente tutto ciò che accade a porte chiuse è sempre privato, anche con chi finisci per sederti», ha spiegato il pilota della Mercedes, che però qualche segnale l’ha comunque lanciato. Anche perché poteva passare in Ferrari nel 2017, quando Sebastian Vettel era in scadenza di contratto. Poi deciso di rinnovargli il contratto e – secondo la Gazzetta dello Sport – Lewis ci restò male. Ora è arrivato quel momento?

FORMULA 1, HAMILTON ALLA FERRARI? INCONTRI CON ELKANN. E LUI…

Lewis Hamilton ha spiegato che ci sono buone possibilità di rinnovare con la Mercedes, ma per la prima volta non ha escluso uno scenario diverso, suggestivo e anche intrigante. «Per moltissimi anni non mi sono mai seduto a considerare altre opzioni, solo andato dritto verso un percorso unico. Penso di essere ancora su quella strada e non ci saranno grandi possibilità di modificarlo, ma non credo ci sia nulla di male a guardarsi intorno». Una cosa è certa: il campione del mondo vuole restare tale, vuole continuare a vincere. «Adoro dove sono, non è sicuramente una decisione rapida pensare ad altro, ma ovviamente penso che sia solo intelligente e saggio per me sedermi e pensare a ciò che voglio, se sarà l’ultimo periodo o fase della mia carriera». Hamilton nel 2020 sarà sul mercato, in scadenza di contratto. Hamilton ha strappato un contratto da 45 milioni di euro all’anno: la Mercedes sarà in grado di offrirgli lo stesso o una somma superiore? Elkann allora pensa ad un’operazione in stile Cristiano Ronaldo alla Juventus. La Gazzetta dello Sport ha parlato di due incontri e di visite di Hamilton alla fabbrica di Maranello, dove ha pranzato con Piero Ferrari.

