Hamilton alla Ferrari/ Modena: “Operazione sbagliata, ecco perché” (2 febbraio 2024, esclusiva)

HAMILTON ALLA FERRARI, IL COMMENTO DI STEFANO MODENA (ESCLUSIVA)

È la notizia dell’anno in Formula 1, naturalmente l’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025, un ingaggio che nessuno si aspettava. Sette titoli mondiali tra McLaren e Mercedes, con cui l’inglese corre dal 2013, un record che ha solo Michael Schumacher in Formula 1. La Ferrari vuole puntare su un grandissimo pilota per vincere quel Mondiale che manca dal 2007 con Kimi Raikkonen: Hamilton correrà accanto a Charles Leclerc al posto di Carlos Sainz. Lewis Hamilton è pronto a chiudere la sua carriera con la macchina che ha sempre desiderato di guidare. Per parlare del arrivo clamoroso di Hamilton alla Ferrari abbiamo sentito l’ex pilota di Formula 1 Stefano Modena in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Si aspettava che Hamilton arrivasse alla Ferrari? No, sinceramente non me lo aspettavo.

Basterà alla Ferrari per rivincere il Mondiale? Credo sinceramente che l’ingaggio di Hamilton sia innanzitutto un’operazione di marketing per la Ferrari, ma sbagliata perché si vedrà sempre Hamilton come un pilota Mercedes che ha vinto tanti titoli mondiali con la casa tedesca.

Hamilton poi arriva alla Ferrari a fine carriera… Questa è una cosa da sottolineare, non lo considero un colpo di mercato come se la Ferrari avesse preso Hamilton prima. Il vero colpo adesso sarebbe prendere Verstappen nel pieno della sua carriera. Un Verstappen che ha vinto tre titoli mondiali, è maturato e sta diventando sempre più forte.

Leclerc potrebbe sentire troppo la pressione di Hamilton? Semmai Leclerc potrebbe prendere entusiasmo con la presenza di Hamilton, che in caso di risultati peggiori del monegasco potrebbe anche sentirsi depresso.

Chi sarà il primo pilota tra Leclerc e Hamilton? Questo lo decidono le gare, non è che si può parlare di primo o secondo pilota tra i due. La considero una cosa poco rilevante adesso.

Carlos Sainz come vivrà questo ultimo anno alla Ferrari? Cercherà di fare bene, sarà motivato a fare un buon Mondiale e vorrà anche cercare un buon team per il 2025.

Il 2024 sarà un anno per così di attesa, ma cosa si aspetta dalla Ferrari in questo senso? Sarebbe una cosa assurda viverlo come un anno di attesa. La Ferrari dovrà impegnarsi per fare una grande stagione, vedere se potrà vincere il Mondiale. Sarebbe molto sbagliato aspettare il 2025.

Ma la Red Bull parte da un enorme vantaggio… Questo lo vedremo nei test e poi più avanti, per ora è troppo presto per dare dei giudizi. (Franco Vittadini)

