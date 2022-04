Hamilton e Serena Williams vogliono comprare Chelsea/ 10 mln a testa per l’acquisto

Acquirenti inediti per il Chelsea? Sul club inglese, in vendita, ci sarebbe l’interesse di Lewis Hamilton e Serena Williams. I due super campioni, uno di Formula Uno e l’altra di tennis, sembrerebbero intenzionati a comprare un pezzo di Chelsea. I due si sono infatti uniti alla cordata guidata dall’ex Presidente del Liverpool, Sir Martin Broughton, creata per comprare il club. La società ancora campione d’Europa è stata messa all’asta dal governo inglese a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina. Dopo l’invasione della Russia sono state infatti imposte pesanti sanzioni al suo proprietario, Roman Abramovich.

Come spiega Sky News, Hamilton e Serena Williams hanno deciso di investire ben 10 milioni di sterline a testa per acquistare il club inglese. Dunque un investimento totale di 20 milioni nel consorzio guidato da Broughton, attuale Presidente della British Airways. Si tratterebbe di una scelta dettata dagli affari e non dal cuore, almeno per Hamilton, che tifa Arsenal.

Hamilton e Serena Williams comprano il Chelsea? Cordata con Broughton

Chi è Sir Martin Broughton, che ha creato una cordata per acquistare il Chelsea? Si tratta del vicepresidente dell’International Airlines Group, società che controlla British Airways, Iberia e Vueling. Per lui non sarebbe un mondo nuovo quello del calcio: nel 2010 è stato infatti nominato presidente del Liverpool con l’obiettivo di accelerare la cessione del club agli americani. Quella al Chelsea, attualmente all’asta, potrebbe essere dunque la seconda esperienza nel mondo calcistico e in particolare in Premier League.

Lewis Hamilton, 7 volte Campione del Mondo di Formula Uno e la campionessa di tennis, Serena Williams, sarebbero pronti ad investire 10 milioni di sterline ciascuno, equivalenti a 12 milioni di euro. I due, come si vocifera dall’Inghilterra, sarebbero stati coinvolti anche per la loro notorietà: sono infatti dei veri e propri brand internazionali e protrerebbero ancora più visibilità al Chelsea, alle prese con un momento difficile dopo l’addio di Abramovich.











