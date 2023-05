Hamilton “Ferrari? No, rinnovo con Mercedes”/ Leclerc “Vasseur me lo avrebbe detto…”

Lewis Hamilton spegne le voci di “mercato” che lo volevano vicino al trasferimento alla Ferrari. Nella conferenza stampa dei piloti, in vista del Gp di Montecarlo, il pilota della Mercedes ha chiarito la sua posizione dopo i rumors degli ultimi giorni sul suo futuro, confermando di non voler cambiare scuderia. «Sono solo speculazioni. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo», ha dichiarato il sette volte campione del mondo di Formula 1. Ma ha anche smentito contatti con la scuderia di Maranello: «No, la Ferrari non mi ha cercato». Presente anche Charles Leclerc, che ha dribblato le voci spiegando che se da un lato sarebbe contento di avere Hamilton come compagno di squadra, dall’altra si trova bene con Carlos Sainz.

«Se dico sì, che sarei felice di avere Lewis come compagno, immagino che sarà il titolo di ogni giornale. Lewis è un pilota incredibile, che ha raggiunto tali risultati, che penso chiunque sarebbe felice di averlo come compagno: tutti impareremmo tantissimo. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos», ha dichiarato Leclerc. Sullo stesso argomento è stato interpellato anche da L’Equipe: «Al momento non c’è niente, altrimenti lo avrei saputo. Se quelli di un presunto scambio tra me ed Hamilton fossero stati di più che semplici rumors, sono sicuro che Fred Vasseur me lo avrebbe detto, pertanto su questo tema non sono assolutamente preoccupato».

SAINZ: “HAMILTON? SOLO CHIACCHIERE”. ECCLESTONE: “FERRARI NON È CASA DI RIPOSO…”

Le indiscrezioni non stupiscono neppure Carlos Sainz, anche se lo riguardano, visto che si era parlato di un suo possibile addio proprio per far posto a Lewis Hamilton vicino a Charls Leclerc (l’ipotesi alternativa era quella di una sorta di scambio Hamilton-Leclerc con Mercedes). «Ormai ci sto facendo l’abitudine: due settimane fa ero già in Audi, sette giorni fa Leclerc era in Mercedes e ora Lewis arriva a Maranello. Non mi concentro su queste chiacchiere, il mio obiettivo è dare il 100% con la Rossa», ha chiarito il pilota spagnolo. Neppure l’ex patron del Circus, Bernie Ecclestone, crede a queste voci e lo ha fatto capire in modo molto netto. «Non capisco perché Lewis dovrebbe pensare di trovarsi meglio in Ferrari rispetto alla Mercedes. La Ferrari non è una casa di riposo, anzi, è un team che vuole vincere il campionato più di chiunque altro», ha dichiarato all’agenzia PA. Inoltre, ha spiegato che lo sorprenderebbe apprendere che la Ferrari sacrificherebbe Leclerc per prendere Hamilton, il quale tra l’altro vorrebbe restare legato alla Mercedes anche quando si ritirerà. «E poi, se fossi in Lewis e vedessi Leclerc felice di lasciare la Ferrari, penserei che quel team ha un problema». Dunque, le ipotesi sono due per Ecclestone sul futuro di Hamilton: resterà alla Mercedes o si ritirerà.

