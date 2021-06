Hamilton, video fuori pista dopo sorpasso su Perez/ F1: va lungo e sfuma vittoria!

Poteva vincere la gara del GP d’Azerbaijan 2021 di Formula 1, invece Lewis Hamilton l’ha chiusa in fondo. Un finale clamoroso quello della gara odierna a Baku che ha visto i big chiuderla per motivi diversi con grande delusione. Nel caso del campione del mondo in carica, stava arrivando la grande occasione per sorpassare Max Verstappen nella classifica del Mondiale di F1. Alla ripresa della gara, interrotta dopo l’incidente proprio del pilota della Red Bull, Hamilton ha provato il tutto per tutto per superare Checo Perez. La sua partenza è stata perfetta, infatti si è subito portato avanti al pilota messicano, poi però ha commesso un errore sorprendente considerando le sue qualità e la sua esperienza. Ha spinto al massimo sul rettilineo, ma non ha trovato il momento giusto per rallentare alla curva, quindi è finito lungo. È riuscito a rientrare in pista, ma era ormai troppo tardi per lui, perché le altre vetture nel frattempo erano sfilate.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen ancora in testa ma..

ERRORE HAMILTON E VITTORIA SFUMATA

Lewis Hamilton è, quindi, rientrato in pista all’ultimo posto, poi grazie alla penalità di Latifi è riuscito a guadagnare una posizione. Un’occasione persa dopo il botto di Max Verstappen, anche alla luce di quella che è stata una gara difficile per il pilota della Mercedes. Ha faticato parecchio, infatti, con le Red Bull, poi con l’incidente del rivale è arrivata l’occasione della vittoria, che è sfumata insieme ai punti, visto che è finito al quindicesimo posto. Forse si è “ingolosito” andando però lungo e finendo nella via di fuga. “Scusate ragazzi, scusate davvero. Il bottone dopo la partenza l’ho spento?”, ha detto nel team radio. “Stai tranquillo, non fa niente Lewis. Si l’hai spento”, gli hanno detto dai box. Quindi, non è stato un problema tecnico dopo la ripartenza, ma un suo errore che gli è costato caro. La sfida Mondiale però resta aperta. Siamo solo all’inizio.

DIRETTA FORMULA 1/ Perez ha vinto il Gp d'Azerbaijan 2021! Vettel e Gasly sul podio!

LEGGI ANCHE:

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Azerbaijan 2021, pole di Leclerc: le statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA