Hamilton vs F1 “Gp Belgio una farsa!”/ “Piloti a rischio e tifosi non rimborsati”

Duro attacco alla Formula 1 dopo il il Gp del Belgio 2021 di F1 da parte di Lewis Hamilton: “Il GP del Belgio è stata una farsa”. Continua la bufera creatasi dopo la gara di Spa, che ha visto sorridere solo Mark Verstappen. Tre ore di rinvii a causa del nubifragio che ha coinvolto la zona della pista, e la seguente decisione di far correre un mini gran premio di tre giri con la Saefty Car a dettare il ritmo. La scarsa visibilità causata dall’abbondante pioggia caduta sull’asfalto, ha generato sin dall’inizio le proteste dei piloti, con lo stesso Hamilton che via radio aveva sostenuto che non fosse il caso di far partire la gara. La vittoria se l’è aggiudicata Mark Verstappen, che nonostante l’assegnazione dei punti dimezzati, ha riaperto la corsa al titolo, portandosi a tre lunghezze dallo stesso Lewis Hamilton, arrivato terzo, dietro a George Russell. Lo stesso pilota britannico, già dopo la gara aveva espresso il suo dissenso, attaccando i vertici della Formula 1 per la decisione presa.

Il duro sfogo di Hamilton contro la F1 e il messaggio ai tifosi sui social

Attacco alla Formula 1 che Lewis Hamilton ha proseguito anche nelle ore successive al Gp del Belgio 2021 di F1. Il britannico, attraverso un lungo messaggi sul suo profilo Instagram, si è sfogato sostenendo che: “Il GP del Belgio è stata una farsa e le uniche persone a rimetterci sono i tifosi che hanno pagato bei soldi per vederci gareggiare”.

Il pilota della Mercedes ha continuato a sfogarsi, sostenendo che secondo lui, all’organizzazione era chiaro che il maltempo non si sarebbe interrotto, e che siano: “Stati mandati fuori per una ragione e una sola ragione”. Hamilton conclude il suo messaggio, continuando l’attacco ai vertici della Formula 1 ed esprimendo un pensiero per i tifosi: “Avremmo semplicemente dovuto chiudere tutto, non mettere a rischio i piloti e rimborsare i fan, che sono il cuore del nostro sport”.

