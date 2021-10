Hammamet, salta la messa in onda su Rai 3/ Furia Bobo Craxi: “Censura sovietica”

Mistero sul motivo che ha spinto Raitre a cambiare il palinsesto della prima serata di venerdì 1° ottobre. Inizialmente, Raitre aveva annunciato la messa in onda di Hammamet, il film del 2020 diretto da Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi. Il film sarebbe dovuto andare in onda ieri sera come aveva annunciato il figlio di Bettino Craxi, Bobo Craxi.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: il segreto di Ildefonso svelato

“Il servizio pubblico questa sera proietta il romanzo di Gianni Amelio. L’esilio non fu per noi né una passeggiata né un pranzo di gala. Dopo trent’anni le cose appaiono un po’ più chiare“, aveva scritto su Twitter Bobo Craxi esprimendo la gioia per la decisione della Rai di trasmettere il film sugli ultimi mesi di vita di suo padre. Dopo la decisione di cambiare il palinsesto, tuttavia, sempre su Twitter, Craxi ha criticato la scelta della Rai.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 2 ottobre: Katie perdona Bill?

Bobi Craxi contro Raitre per la mancata messa in onda di Hammamet

Su Raitre, venerdì 1 ° ottobre, al posto del film Hammamet, è stata trasmessa la pellicola Lino Guanciale e Claudio Bisio, protagonisti di Arrivano i prof. Un cambiamento che non è affatto piaciuto a Bobo Craxi che, su Twitter, ha criticato duramente la scelta della Rai.

“Raitre aveva annunciato la proiezione di ‘Hammamet’. Il film-romanzo di Amelio. Hanno rinunciato alla proiezione. Paura persino di uno sceneggiato” scrive Twitter Bobo Craxi. “Dottor Franco Di Mare, lei sa che la censura è una prassi da regime sovietico e franchista?”, aggiunge il figlio di Bettino Craxi.

GRANDE FRATELLO VIP 2021: NOMINATI, PAGELLE, ELIMINATO/ Selassiè bocciate, Soleil...





© RIPRODUZIONE RISERVATA