Hamraoui: Abidal amante della vittima?/ Moglie dell’ex blaugrana chiede il divorzio

Si arricchisce di un nuovo capitolo il caso riguardante la calciatrice del Psg femminile, Kheira Hamraoui, presa a sprangate due settimane fa, e vicenda per cui era stata arrestata la sua compagna di squadra, Aminata Diallo, poi rilasciata. Come riferisce il Corriere della Sera, la moglie di Eric Abidal, ex star della nazionale francese e del Barcellona, la signora Hayet, avrebbe chiesto il divorzio dopo che lo stesso marito le avrebbe «confessato di avere una relazione con la signora Hamraoui».

L’ex blaugrana e l’Hamraoui si sarebbero conosciuti e frequentati nel periodo in cui lo stesso era direttivo sportivo dei catalani, e la questione è comparsa sugli incartamenti riguardanti l’inchiesta per aggressione alla giocatrice; gli investigatori hanno infatti scoperto che la carta sim del telefonino utilizzato dalla vittima era intestata proprio ad Abidal, circostanza confermata anche dalla stessa calciatrice Diallo. Quest’ultima ha passato una notte e un giorno in carcere, accusata di essere la “mandante” dell’aggressione, poi scagionata dopo aver convinto i poliziotti, raccontando, come scrive il quotidiano di via Solferino, della telefonata intercorsa fra Kheira Hamraoui e Eric Abidal. La giocatrice avrebbe chiesto all’ex ds del Barca se la moglie Hayet fosse capace di farle del male, puntando quindi il dito nei confronti della rivale in amore.

CASO HAMRAOUI, DIALLO: SPUNTA ABIDAL. L’EX BLAUGRATA E IL SOSPETTO…

Per spazzare via ogni dubbio proprio la moglie dell’ex calciatore ha chiesto di essere interrogata dalla procura di Versailles, e nel contempo anche Abidal verrà interrogato dagli inquirenti. I loro avvocati hanno comunque precisato che i nomi dei propri assistiti sono nell’inchiesta per puro caso, per via proprio del telefonino incriminato, e che non hanno nulla a che vedere con il pestaggio. Una vicenda tutt’altro che chiusa e che sta lasciando pesanti strascichi anche dal punto di vista sportivo: il Psg femminile, fino ad oggi imbattuto, ha perso sei a uno contro il Lione domenica scorsa.

