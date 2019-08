Hamza, figlio di Osama Bin Laden è morto/ Leader jihad aveva taglia da 1 mln dollari

Hamza, figlio Osama Bin Laden è morto: la Nbc non ha dubbi, il leader jihadista è caduto nel corso di un’operazione della quale non si conoscono ancora i dettagli. L’emittente americana ha citato tre funzionari, che non hanno rilasciato informazioni sul luogo del fatto e sul coinvolgimento Usa. Come vi avevamo raccontato, la Casa Bianca lo scorso marzo aveva messo una taglia da un milione di dollari per la cattura di Hamza bin Laden, considerato uno degli esponenti di spicco di Al Qaeda. Come sottolinea l’Ansa, non è ancora giunta una conferma ufficiale sulla morte del figlio di Osama bin Laden, con Donald Trump che si è trincerato dietro il classico «no comment» incalzato dai cronisti. Classe 1989, Hamza era stato designato dal padre come suo naturale erede e negli ultimi anni ha pubblicato numerosi video in cui dettava la linea all’organizzazione terroristica.

HAMZA, FIGLIO OSAMA BIN LADEN E’ MORTO

Il ruolo di Hamza bin Laden è stato definito dopo il raid del 2011 in Pakistan, quando i Navy Seal uccisero Osama e il fratello Khalid: nei documenti rinvenuti è stato certificato il futuro da leader di Al Qaeda del trentenne, di cui si sono perse le tracce dopo il blitz di Abbottabad. Nonostante il ritorno in Arabia Saudita di moglie e figli di bin Laden, di Hamza nessuna notizia: le forze di intelligence hanno ipotizzato nel corso degli anni che si nascondesse in Afghanistan, ma non è stato escluso un nascondiglio in Pakistan, Iran o Siria. Mesi fa fece scalpore la notizia del matrimonio tra Hamza bin Laden e la figlia di Mohamed Atta, capo dei dirottatori nella strage delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001. Oggi la notizia della morte, ancora tutta da confermare.

