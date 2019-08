Han Cagliari addio: c’è la Juventus/ Affare da 5 milioni: talento nordcoreano in U23

Han dal Cagliari alla Juventus. Colpo a sorpresa del club bianconero: ha deciso regalarsi il talento nordcoreano per continuare a guardare al futuro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kwang-Song Han è ormai della Juventus. Pare che la Vecchia Signora abbia intenzione di “parcheggiarlo” per un po’, forse con l’Under 23, in attesa del rientro di Sarri, a cui potrebbe tornare utile per le sue caratteristiche tecniche. Il nuovo allenatore si è infatti dimostrato parecchio interessato al gioiellino nordcoreano anche in passato. Le due società sarebbero ai dettagli: il più dell’accordo sembra fatto, quindi l’annuncio ufficiale è imminente. Han l’anno scorso ha giocato in prestito al Perugia: 20 presenze e 4 gol. Possibile dunque l’impiego dell’attaccante con l’Under 23, ma il suo arrivo sembra propedeutico anche a qualche uscita bianconera, prevista a breve. Il giocatore classe 1998 ha infatti già salutato i compagni.

HAN CAGLIARI ADDIO: C’È LA JUVENTUS (A SORPRESA)

Han saluta il Cagliari e vola a Torino per cominciare la sua nuova avventura alla Juventus. Operazione da 5 milioni di euro per il club bianconero che, come riferito da Sky Sport, avrebbe intenzione di tenere l’attaccante. L’idea è di farlo allenare e crescere con la prima squadra e contestualmente di farlo giocare con l’Under 23. L’obiettivo è arrivare a farlo esordire anche con Cristiano Ronaldo e compagni. Il blitz della Juventus è arrivato a sorpresa. L’attaccante nordcoreano era da tempo nel mirino del club bianconero, che già in passato aveva provato ad acquistarlo. Ma nelle ultime ore di calciomercato c’è stato lo scatto decisivo da parte della Juventus per convincere il Cagliari a lasciar partire Han. Un bel colpo in prospettiva per la società di Andrea Agnelli, che conferma la grande attenzione ai talenti anche in chiave futura. Han, che ha salutato il Cagliari, è già in partenza direzione Torino.

