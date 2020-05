Hana Kimura è morta/ Tragedia nel wrestling: aveva 22 anni, vittima di cyberbullismo?

Pubblicità

Hana Kimura è morta oggi, sabato 23 anni, all’età di appena 22 anni: una vera tragedia per il mondo del wrestling. L’annuncio è stato fatto dalla World Wonder Ring Stardom, che ha comunicato la morte della wrestler giapponese. Al momento le cause del decesso non sono state dichiarate, ma Hana Kimura, negli ultimi giorni prima della sua scomparsa, aveva pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni messaggi che rivelavano un suo possibile malessere.

La ragazza in essi aveva fatto anche riferimento ad alcuni episodi di cyberbullismo avvenuti dopo la sua partecipazione a un reality giapponese trasmesso su Fuji Tv e disponibile su Netflix. Hana Kimura era una atleta professionista nella disciplina del joshi puroresu (wrestling femminile). Un messaggio particolarmente toccante fra quelli postati nei giorni scorsi da Hana Kimura sui social era il seguente: “Non voglio più essere un umano. Era una vita che volevo essere amata. Grazie a tutti, vi amo”.

Frase che potrebbe sottolineare un periodo per niente sereno della sua vita, considerando anche il riferimento a diversi messaggi offensivi ricevuti da parte di alcuni hater, il tutto accaduto appena alcuni giorni prima della sua scomparsa. Questi messaggi potrebbero far riferimento a un episodio accaduto all’interno di Terrace house, show televisivo giapponese che ha visto protagonista proprio Hana Kimura.

HANA KIMURA MORTA A SOLI 22 ANNI

La World Wonder Ring Stardom, la federazione di joshi puroresu, ha dato a sua volta notizia della morte di Hana Kimura su Twitter: “Siamo dispiaciuti di riferire che la nostra Hana Kimura è deceduta. Per favore siate rispettosi e concedete un po’ di tempo affinché la vicenda si possa elaborare. Che i vostri pensieri e le vostre preghiere vadano alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Hanna Kimura era diventata una wrestler nel 2016 e nella sua carriera è stata protagonista di eventi sportivi al Madison Square Garden di New York e al Tokyo Dome. Nel marzo del 2020 ha fatto anche il suo debutto nella Ring of Honor (federazione wrestling statunitense), partecipando al torneo Women of Honor.

In Giappone era naturalmente più famosa, anche grazie alla sua partecipazione, nel settembre dell’anno scorso, al reality (disponibile su Netflix) ‘Terrace House: Tokyo 2019-2020’, che racconta la convivenza tra fre uomini e tre donne, nel quale tuttavia – a differenza di altri show dello stesso genere – ai concorrenti è consentito proseguire la propria quotidianità. Purtroppo negli ultimi giorni questa quotidianità sembrava difficile da sopportare per Hana Kimura e ora si teme che questo motivo possa essere alla base della sua morte.



