Handbike, cos’è? / La “cugina” della bicicletta usata dall’ex pilota Alex Zanardi

In seguito al gravissimo incidente che ha coinvolto questo pomeriggio l’ex pilota Alex Zanardi, in molti appassionati si sono chiesti che cosa sia una handbike, ovvero il mezzo di locomozione utilizzato dall’atleta durante la tappa di “Obiettivo Tricolore”. Una handbike, dunque, è un veicolo speciale che permette a chiunque, disabili e non, di spostarsi sfruttando la forza delle proprie braccia. Di base si tratta di uno strumento adatto a tutti, anche se nel corso degli ultimi anni è diventato molto popolare e diffuso tra i disabili, diventando a tutti gli effetti uno sport molto seguito dagli sportivi. Sui siti specializzati si legge che una handbike può essere considerata una sorta di “cugina” della classica bicicletta. Apparentemente, infatti, sono molti i punti che accomunano i due mezzi.

Hanbike, cos’è? Alcune significative differenze con la “cugina” bicicletta

Sinteticamente si può dire che una handbike è caratterizzata da un telaio con sedile, dove il guidatore può posizionarsi seduto o sdraiato. Ci sono tre ruote fissate al telaio, una davanti e due dietro. La ruota anteriore è collegata allo sterzo e permette al mezzo di direzionarsi e di imprimere forza motrice. Le due ruote posteriori, invece, regolarizzano la stabilità del mezzo, garantendole equilibrio durante tutta la percorrenza.



