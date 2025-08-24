Lei è la protagonista di una famosa serie tv americana e ha appena annunciato di aver deciso di adottare una bimba.

Si chiama Millie Bobby Brown, ha 21 anni ed è già una star, diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla serie tv Stranger Things. Qualche mese fa ha celebrato il matrimonio con Jake Bongiovi e ha ora fatto uno degli annunci più importanti della sua vita privata. Lo ha fatto sul suo profilo social ufficiale, condividendo con i fan questa grandissima gioia.

L’annuncio dell’attrice di Stranger Things

“Questa estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione” – ha scritto lei manifestando tutta la sua felicità – “Siamo estremamente felici di intraprendere questo meraviglioso nuovo capitolo della genitorialità, con pace e riservatezza. E poi siamo diventati 3. Love, Millie e Jake Bongiovi”. La giovane coppia ha scelto di affrontare il percorso di genitorialità con estrema riservatezza e delicatezza, annunciando solo ora l’arrivo della loro piccola. I due si sono conosciuti nel 2021 sui social e da quel momento non si sono più separati. Nel mese di maggio 2024 hanno pronunciato il fatidico sì in Toscana, con una celebrazione segreta e lontana dalle luci dei riflettori.

Entrambi avevano più volte dichiarato di voler proteggere la propria vita privata, tanto che l’arrivo della bambina tramite adozione è successo in maniera del tutto riservata. In realtà, l’attrice ha sempre parlato del suo desiderio di diventare mamma, parlando in più occasioni quanto fosse importante per lei costruire una famiglia e seguire così l’esempio delle donne che l’hanno cresciuta. “Non vedo differenza tra un figlio biologico e uno adottato“, ha rivelato lei nel corso di qualche intervista.

Millie è stata tra l’altro negli anni vittima di giudizi e attacchi, legati soprattutto alla sua crescita sotto i riflettori. Dopo il suo debutto nella serie tv Stranger Things, la sua vita è stata travolta da un enorme successo e lei è finita spesso sui giornali di gossip. “Non mi scuserò per essere cresciuta“, ha detto lei in passato rispondendo agli haters. Poi c’è stato il successo di Enola Holmes, oltre che l’ultima stagione di Stranger Things, che ha chiuso definitivamente un capitolo importante della sua carriera.

Da quel momento Billie ha dimostrato di essere una donna matura e che sa prendere le giuste decisioni, dato che ha sempre voluto alternare vita lavorativa e privata, non rinunciando a nessuna delle due sfere e diventando mamma di una piccola, che ancora non è stata mostrata sui social per amore della privacy. I fan sono infatti già al settimo cielo per questa lieta – e inaspettata – notizia.