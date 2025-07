Scatta il bacio appassionato nella quarta puntata di Temptation Island 2025 tra un fidanzato e una single in bagno: chi sono

La quarta puntata di Temptation Island 2025 si prospetta ricchissima di colpi di scena. Già dal promo mostrato da Filippo Bisciglia, alla fine della scorsa puntata, si intuiva che il tradimento era ormai nell’aria, ora è un video spoiler a confermare quanto da molti immaginato. A poche ore dall’inizio del nuovo appuntamento, sulla pagina Instagram di Temptation Island è spuntato un video in cui si fa riferimento ad un bacio.

Nel video, Valentina Riccio spiega ad alcuni tentatori, tra cui Salvatore e Flavio, che due persone “si sono chiusi in bagno e hanno limonato”. La fidanzata non dice i nomi dei diretti interessati, tuttavia dalla scena si intuisce che le fidanzate sono appena tornate dal falò con Bisciglia e qui ad una di loro è stato mostrato un video in cui il proprio compagno “limona” e, dunque, bacia appassionatamente una tentatrice. Ma di chi si tratta?

Chi è il fidanzato che ha baciato la tentatrice in bagno a Temptation Island 2025? Gli indizi svelano che…

Sono le anticipazioni pubblicate recentemente su WittyTV a venirci in soccorso. Nelle immagini, al falò delle fidanzate c’è una su tutte letteralmente disperata, che non riesce a trattenere le lacrime, ed è Sonia B. La ragazza, questa sera, riceverà una serie di video pesanti sul proprio fidanzato Simone, e in uno di questi potrebbe essersi chiuso in bagno con la tentatrice. D’altronde, in un altro video Simone sta chiaramente per baciare una ragazza nel villaggio (la tentatrice Rebecca, a quanto pare). Potrebbe poi aver deciso di non farlo sotto le telecamere, bensì in bagno.

La certezza che sia lui ad aver tradito la fidanzata l’avremo soltanto questa sera, con la messa in onda di Temptation Island 2025. Non è però da escludere che possa essere un altro l’artefice della scena, e in quel caso il sospetto ricade su Angelo, fidanzato di Maria Concetta, che questa sera sarà sempre più vicino ad una tentatrice.