Uno degli attaccanti più ambiti e discussi del panorama calcistico europeo, Victor Osimhen. Tutti lo vogliono, ma ora arriva la fumata bianca per il trasferimento

Il centravanti nigeriano, di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray, è diventato protagonista di una vera e propria asta internazionale che potrebbe stravolgere il suo futuro e quello dei club coinvolti.

Dopo una stagione brillante in Turchia, Osimhen ha dimostrato di poter essere un punto di riferimento assoluto anche lontano dall’Italia. Con 26 gol in 30 presenze, ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dello scudetto e della Coppa nazionale da parte del Galatasaray. Le sue prestazioni sono state accolte con entusiasmo dai tifosi turchi, che ora sperano in un suo definitivo trasferimento nel club di Istanbul.

A caccia di Osimhen

Il presidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, ha recentemente dichiarato di voler fare sul serio per trattenere Osimhen. Secondo le indiscrezioni raccolte, il club turco ha messo sul piatto un’offerta definita “fuori mercato”, superiore a quelle arrivate finora da squadre europee di primo livello. Si tratterebbe di un ingaggio da top player, accompagnato da un progetto sportivo ambizioso che vedrebbe Osimhen protagonista anche in Champions League. Il tecnico Okan Buruk ha voluto personalmente parlare con l’attaccante, illustrandogli le prospettive future e il ruolo chiave che avrebbe nel nuovo corso del Galatasaray.

Nonostante le lusinghe del Galatasaray, Osimhen non ha nascosto la sua ambizione di restare in Europa, possibilmente in uno dei campionati più prestigiosi. Tra le squadre che hanno manifestato interesse ci sono club della Premier League come Liverpool e Chelsea, così come il Paris Saint-Germain in Ligue 1. Tuttavia, al momento nessuno ha ancora formalizzato un’offerta concreta e ufficiale.

Il Napoli, proprietario del cartellino, mantiene la sua posizione ferma. La società partenopea ha inserito una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per trasferimenti all’estero e attiva nel breve periodo, dal 1° al 15 luglio. La clausola rappresenta una barriera importante, pensata per tutelare il valore del giocatore e garantire al club un ritorno economico significativo.

Da Napoli si guarda con attenzione alle possibili mosse di mercato. L’eventuale cessione di Osimhen potrebbe garantire al club risorse fresche da investire in nuovi attaccanti. Nomi come Lang del PSV Eindhoven, Ndoye del Bologna e Nunez del Liverpool sono stati accostati al club campano come possibili rinforzi.

L’offerta messa sul tavolo dal Galatasaray, definita da più fonti come fuori dal comune e molto superiore a quanto circolato finora, potrebbe essere la chiave per un clamoroso ribaltone di mercato. Il tempo stringe e la finestra per esercitare la clausola rescissoria del Napoli si chiuderà a metà luglio. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti, con possibili trattative in fase avanzata e nuovi dettagli che emergeranno da colloqui tra club, procuratori e il giocatore stesso.