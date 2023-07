Hannoun e gli incontri con Di Battista e Boldrini/ “Vicino ad Hamas, raccoglie fondi per terroristi”

Dopo la notizia della richiesta di Israele all’Italia di sequestrare i fondi raccolti da Mohammad Hannoun, scoppiano le polemiche per le “amicizie” strette nel nostro Paese, in particolare con i politici italiani. L’architetto palestinese che ha base a Genova ha fondato un’organizzazione, l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Odv), accusata di sostenere economicamente Hamas e i kamikaze palestinesi. Hannon ha portato avanti le sue attività anche incontrando una serie di parlamentari e politici italiani. Infatti, Repubblica, che ha dato la notizia della richiesta di sequestro di circa 500mila euro, ricorda che l’architetto è molto vicino al Movimento 5 Stelle. Ad esempio, era stato ricevuto dall’ex sottosegretario Manlio Di Stefano ed è stato con Alessandro Di Battista e Stefania Ascari a far visita ad alcuni campi profughi palestinesi.

Peccato, che uno era quello di Ein el Hilweh che, da informazioni di intelligence, è considerato una base dei terroristi di Asbat an-Ansar. Ma non è finita qui, perché negli anni hanno fatto discutere anche gli incontri con Laura Boldrini. Per questo Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, chiede che si faccia chiarezza sui rapporti intrattenuti in Italia. Boldrini ha replicato spiegando di non aver «mai avuto alcun contatto con associazioni che finanziano Hamas».

DONZELLI A BOLDRINI “SE NON RICORDA DI AVER INCONTRATO HANNOUN…”

Giovanni Donzelli su Twitter ha poi pubblicato una foto che mostra la stretta di mano tra Laura Boldrini e Mohammad Hannoun in occasione di un loro incontro: «Non ricorda di aver incontrato il fondatore dell’associazione al centro dello scandalo per aver finanziato i terroristi di Hamas, l’aiutiamo noi…». L’esponente del Pd all’AdnKronos ha confermato di aver incontrato molte delegazioni straniere, anche palestinesi, ma nega di aver avuto a che fare con associazioni che finanziano il terrorismo. Poi però ha precisato: «Se anche fosse successo, specie a margine di un incontro come è stato scritto da alcuni giornali, la polemica mi sembra strumentale e infondata».

Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e capogruppo in commissione Esteri e Difesa a Palazzo Madama, ha ricordato a Laura Boldrini che l’estate scorsa ha ricevuto l’associazione incriminata, che peraltro era stata già segnalata all’Antiriciclaggio, «così come ricordiamo la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia Stefania Ascari, per aver partecipato a un viaggio, lo scorso gennaio, organizzato dall’associazione di Hannoun».

Aiutino alla smemorata **MO: #BOLDRINI (PD), 'NON RICORDO DI AVER MAI INCONTRATO #HANNOU, POLEMICA STRUMENTALE'** Non ricorda di aver incontrato il fondatore dell'associazione al centro dello scandalo per aver finanziato i terroristi di #Hamas, l'aiutiamo noi… — Giovanni Donzelli (@Donzelli) July 4, 2023













