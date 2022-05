Hanry Harris, ex marito Vera Gemma/ “Le storie amore non durano per sempre…”

Hanry Harris, ex marito Vera Gemma: il figlio Maximus il frutto dell’amore

Vera Gemma è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno, in onda oggi martedì 3 maggio. Ai microfoni di Serena Bortone, la figlia di Giuliano Gemma racconterà i dettagli del rapporto che aveva con il padre, ma aprirà anche i cassetti della sua vita privata. Mamma di Maximus, Vera Gemma è stata sposata due volte come ha raccontato lei stessa durante l’esperienza sull’Isola dei Famosi.

Dopo il primo matrimonio Jamil, un ex campione di kung-fu, Vera Gemma ha sposato Hanry Harris a Las Vegas. Con Hanry, l’amore è stato importante e ha portato alla nascita di colui che è l’uomo più importante della vita di Gemma ovvero il figlio Maximus. Un amore che, però, non è durato nel tempo, ma nonostante tutto, la Gemma non si è mai pentita di essersi sposata.

Hanry Harris e Vera Gemma: nessun pentimento sul matrimonio

Durante l’avventura sull’Isola dei Famosi, Vera Gemma, parlando dei suoi matrimoni, aveva raccontato di non essersi mai pentita di aver pronunciato il fatidico sì. “I miei matrimoni sono stati bellissimi, tutti e due non li rinnego, li rifarei mille volte. E so ogni volta perché ho sposato quella persona. Non mi sono pentita. Le store d’amore non durano per sempre, sono finite entrambe da parte mia”, aveva detto Vera, sicura che l’unico amore che durerà per sempre sarà quello per il figlio Maximus.

Cosa racconterà di nuovo ai microfoni di Serena Bortone? Svelerà nuovi dettagli del suo passato sentimentale, ma anche della sua attuale vita privata che divide con Jeda? Di cui, in una delle ultime interviste rilasciate domenica 21 marzo 2021 ai microfoni di “Live – Non è la d’Urso”, aveva detto: “È un ragazzo carino, molto simpatico, in gamba, responsabile e devo dire che a me piace”.

