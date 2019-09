Hans Christian Gram, chi è/ Occhiali, baffoni e… batteri

Hans Christian Gram, baffoni, occhiali e microscopio. Tutto questo è quello che probabilmente ci immaginiamo debba occorrere a uno scienziato di fine ‘800 / inizi ‘900. Specie a un medico, patologo e farmacologo. Ma con qualche goccia di ingegno in più, Hans Christian Gram, ha saputo incidere il proprio nome nella storia della microbiologia. E’ infatti proprio ad Hans Christian Gram che dobbiamo la tecnica alla base della classificazione dei batteri nell’era moderna. A qualche goccia di ingegno e a qualche goccia di “colore”. Per l’appunto la colorazione di Gram che è alla base della classificazione dei batteri dividendoli in Gram positivi (Gram+) e Gram negativi (Gram-). E, come spesso accade anche per le più grandi scoperte, anche quella di Hans Christian Gram, fu di fatto quasi totalmente casuale, grazie al fatto che il “caso” si è mostrato agli occhi attenti dello studioso. Particolare non da poco, per non dire determinante. Hans Christian Gram, quindi, nel 1884 a Berlino per la prima volta diede un senso al colore che i batteri prendevano durante l’analisi di tessuti di ammalati. Il tutto avvenne mentre esaminava del tessuto polmonare di pazienti deceduti per polmonite. Hans Christian Gram notò che le cellule batteriche si coloravano più intensamente con cristal violetto e soluzione di Lugol. Esperimenti successivi, condotti sempre da Gram, evidenziarono che batteri quali gli Pneumococchi conservavano il colore anche se si effettuava un lavaggio con etanolo, altri invece come i Corynebatteri non lo trattenevano.

Colorazione Gram dei batteri: come si fa e perchè è importante la scoperta di Hans Christian Gram

La colorazione dei batteri scoperta da Hans Christian Gram non serve solo a fini classificativi, ma ci dice cose molto importanti riguardo la membrana cellulare dei batteri. La membrana cellulare è la “buccia” di un organismo unicellulare come i batteri ed è anche la barriera che va distrutta nel caso che si tratti di avere a che fare con batteri patogeni. E non è sempre facile, soprattutto ci vogliono le armi più specifiche e gli studi di Hans Christian Gram permetteranno di trovarle. In sintesi la differenza nella capacità di trattenere il colorante basico è data dalla quantità di peptidoglicano (mureina) contenuto nella parete cellulare: i Gram-positivi presentano amminozuccheri N-acetilglucosamina e acido N-acetilmuramico, ai quali sono legate corte catene di amminoacidi, che conferiscono stabilità e consistenza a tale strato; i Gram-negativi presentano invece una parete più sottile, ricca di lipopolisaccaridi e lipoproteine. E come avviene la colorazione di Hans Christian Gram? In quattro passaggi. 1 Colorazione con Cristal Violetto, 2 soluzione di Lugol 3 decolorazione con Etanolo, 4 colorazione di contrasto con safranina. Come primo colorante utilizziamo il cristal violetto e lo distribuiamo sul preparato in maniera omogenea fino a coprirlo. Lo si lascia agire per 1 minuto, dopo di che si lava l’eccesso di colorante con acqua distillata.

Il Cristal violetto è in grado di permeare a livello degli strati più superficiali della cellula batterica. Questo avviene per tutti i batteri sia Gram positivi che negativi e tutte le cellule si colorano di viola, indipendentemente dalla tipologia di parete o strato superficiale. A questo punto il secondo passaggio della colorazione di Hans Christian Gram è il trattamento con un mordente o condensante, detto anche soluzione di Lugol, che è una soluzione contenente iodio e ioduro di potassio. Questo trattamento si esegue sempre coprendo il preparato con delle gocce di mordente e lo si lascia agire per un minuto. Dopo di che si lava sempre con acqua distillata. Il trattamento con il mordente serve a rafforzare il legame del colorante primario (cioè del Cristal violetto) alle strutture cellulari. Al microscopio tutti i batteri appariranno ancora viola. Subito dopo il mordente effettuiamo una decolorazione. Questo trattamento di decolorazione si esegue con etanolo (si utilizza alcol etilico assoluto) per 30 secondi. Questo trattamento con etanolo ha la funzione di disidratare le strutture cellulari e, disidratandole, di formare una sorta di barriera impermeabile al colorante (cioè al Cristal violetto) che aveva inizialmente colorato le strutture. A questo punto subentra la necessità di effettuare una colorazione secondaria, utilizzando la safranina (colorante secondario) perché dobbiamo comunque vedere se ci sono batteri Gram negativi. Se ci sono Gram negativi a questo punto il colorante li colorerà e li potremmo visualizzare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA