Hanspeter e Siglinde, tutto sui genitori di Jannik Sinner: chi sono e perché “restano nell’ombra”

Hanspeter e Siglinde Sinner sono i genitori del campione tennista Jannik Sinner. Per lo sportivo, papà e mamma sono due persone fondamentali nella sua vita di atleta, ma non solo. Da sempre al suo fianco, lo hanno sostenuto fin da piccolo, trasmettendogli i valori che gli appartengono. Dall’importanza del duro lavoro e del sacrifico, alla sobrietà e alla determinazione dentro e fuori dal campo. Originari di Sesto Pusteria, Hanspeter lavora come cuoco in un rifugio alpino mentre Siglinde è cameriera.

Entrambi i genitori sono tuttora vicinissimi al figlio Jannik, ma al contrario di quanto si pensi non fungono da agenti o o consulenti per il ragazzo. Sono semplicemente papà e mamma e tali vogliono rimanere. Sempre presenti sugli spalti, non prendono mai la scena e non cercano i riflettori. Hanspeter e Siglinde Sinner restano molto vicini a Jannik, ma con discrezione.

Hanspeter e Siglinde Sinner, vita privata in montagna tra lavoro e passioni

In effetti anche in campo Jannik Sinner è esattamente come i suoi genitori. Mai sopra le righe, equilibrato e determinato. Il suo talento con la racchetta, naturalmente, è ciò che fa la differenza, ma se oggi è diventato ciò che è diventato lo deve anche ai valori e all’impegno che i suoi genitori gli hanno trasmesso. Oggi, nonostante il figlio abbia raggiunto traguardo ragguardevoli, Hanspeter e Siglinde Sinner restano alla larga dalle luci dei riflettori.

I genitori del tennista scelgono il basso profilo mediatico e continuano a non mescolare la propria vita con quella del figlio. Da una parte hanno il loro lavoro nel rifugio, alla larga dalle telecamere, dall’altra la carriera di Jannik, di cui sono i primi tifosi.

