Dopo poco più di una settimana di dubbi e misteri, alla fine la morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa ha una spiegazione ufficiale recentemente resa nota dal medico legale Heather Jarrell che ha citato uno stadio molto avanzato di demenza – per quanto riguarda l’attore – e un’infezione da hantavirus – per quanto riguarda la moglie -, chiudendo definitivamente a tutte le numerose speculazioni fatte in questi giorni tra fughe di gas e atti criminosi da parte di soggetti terzi: al di là delle nuove certezze sulla morte di Gene Hackman – che peraltro sembra essere sopravvissuto diversi giorni alla moglie, probabilmente senza rendersi neppure conto del suo decesso -, qui vorremmo capire meglio cos’è il citato hantavirus.

Partendo dal principio, l’hantavirus è un’infezioni ben nota e piuttosto diffusa in tutto il mondo veicolata dai vari roditori che sono i portatori naturale di questa famiglie di infezioni: normalmente il passaggio tra topo e uomo avviene soprattutto a causa dell’esposizione a feci e fluidi corporei dei roditori dispersi nell’aria e respirati durante le pulizie di un ambiente infestato, oppure con il contatto diretto; mentre sono piuttosto rari (per non dire quasi impossibili) i contagi da uomo a uomo che potrebbero rendere l’infezione pandemica.

Sintomi e cure dell’hantavirus: la malattia che ha ucciso Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman

Di hantavirus ne sono stati osservati decine di differenti – sempre caratterizzato da un RNA a singolo filamento – basati sulla specie di topo coinvolta ed ovviamente la gravità dell’infezione dipende soprattutto dalla tipologia: nel caso della moglie di Gene Hackman potrebbe trattarsi del cosiddetto virus Sin Nombre particolarmente diffuso nell’area settentrionale degli States, quasi sempre veicolato dal topo cervo; ma su questo aspetto non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

I sintomi dell’hantavirus variano in base alla tipologia ma iniziano quasi sempre con un’infezione uguale ai virus influenzali, mentre dopo alcuni giorni si passa ai primi sintomi gastrointestinali che – se non trattati – possono estendesi fino ai polmoni arrivando a causare (sempre come nel caso della moglie di Hackman) la cosiddetta ‘Sindrome polmonare da hantavirus’: cure specifiche non ce ne sono e tendenzialmente si procede trattando singolarmente i vari sintomi per scongiurare l’ipotesi che degenerino.