Happy Days, Fonzie fa beneficenza/ Henry Winkler mette all’asta l’iconica giacca

Il suo look con capelli pettinati all’indietro, giacca di pelle e t-shirt bianca è stato uno dei più “copiati” tra gli anni ’70 e ’80, ma oggi per “Fonzie” è tempo di farsi da parte per una buona causa. È per questo che Henry Winkler, attore che per anni ha vestito i panni di Arthur “Fonzie” Fonzarelli in “Happy Days”, ha deciso di mandare in pensione lo storico personaggio mettendo all’asta alcuni degli iconici cimeli che tra il 1974 e il 1984 hanno fatto innamorare donne e spettatori incollati alla tv per 11 stagioni.

L’attore, 76 anni, ha infatti deciso di donare una delle ultime giacche originali in pelle nera, che indossava nella sitcom. Parte del ricavato sosterrà l’organizzazione no profit “This is about Humanity” co-fondata dalla figlia Zoe Winkler. Dalla vendita del chiodo, che verrà accompagnata anche con l’asta per un paio di jeans, una maglietta e gli stivali da moto, si stima potrebbero arrivare tra i 50mila e i 70mila dollari. Il fortunato acquirente finale potrà quindi dilettarsi a rivestire i panni di “Fonzie”, che oggi sempre più dice basta e va in pensione.

Cimeli Fonzie all’asta, i precedenti

Henry Winkler non è nuovo a gesti del genere, con altri cimeli dell’attore che sono stati battuti all’asta in passato. È il caso di un chiodo donato allo Smithsonian Institution nel 1981, mentre un altro è stato per anni nel guardaroba della Paramount prima di essere rubato. L’intenzione dell’attore 76enne è aiutare chi ne ha bisogno vendendo degli oggetti che hanno significato tanto per lui nella sua carriera lavorativa, ma che oggi non fanno altro che ingombrare una cantina piena di ricordi che stanno solo prendendo polvere.

Lo stesso Winkler, intervistato dal The Post, aveva infatti detto: “Durante la pandemia di coronavirus mi sono reso conto che sono un accumulatore. Ho trovato ben 27 scatoloni pieni di gadget e memorabilia direttamente dai set di Happy Days, Scream, Waterboy e Turno di notte”. Ecco perché insieme ai cimeli di Fonzie andrà all’asta anche una maschera Ghostface del 1996 “Scream”, in cui l’attore interpretava il preside Himbry.



