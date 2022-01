Happy Feet/ Su Italia 1 il film d’animazione coi pinguini

Happy Feet, con le voci di Massimo Lopez e Massimo Corvo

Happy Feet va in onda oggi, 30 gennaio 2022, su Italia 1 dalle ore 14,15. Il film d’animazione fu concepito per ottenere consensi e piacere al pubblico di grandi e piccini: le voci in inglese sono tutte di grandi attori, così come le traduzioni doppiate in italiano.

Quindi, se il protagonista Mmbo è lo hobbit della saga de ‘Il signore degli Anelli’ Elijah ‘Frodo’ Wood, in italiano è l’ottimo Stefano Crescentini, così come Ramòn e Adone sono in originale voci di Robin Williams, in italiano le voci sono di Massimo Lopez e Massimo Corvo, Brittany Murphy fu Gloria che nella nostra lingua fu doppiata da Domitilla D’Amico.

Happy Feet, la trama del film: non tutti sanno che al Polo Sud…

Soffermiamoci sulla trama di Happy Feet. Non tutti sanno che al Polo Sud ci sono grandi cantanti e sono i pinguini imperatori, quasi tutti tranne il piccolo Mambo, stonato e proprio per questo estremamente sfiduciato dalla propria mancanza nell’essere come tutti gli altri. Al contrario di Mambo la bella Gloria è un’ugola bellissima e il piccolo pinguino stonato della consimile è segretamente innamorato. Incontra nella sua solitudine, nei momenti che si stacca dal gruppo pensando ai suoi fallimenti vocali, un gruppo di gabbiani stercorari ed uno di essi nella zampina ha un anello d’origine umana.

Nella stessa sera Gloria si esibisce al microfono, un successo però rovinato da Mambo, involontariamente, e il gruppo irritato per la sua presenza lo allontana. Si trova solo sulla banchisa ghiacciata, viene inseguito da una tremenda e famelica foca leopardo ma si salva giungendo incolume al cospetto di alcuni pinguini di Adelia d’origine ispanica, provetti ballerini che lo ammirano per la stessa arte coreutica espressa da Mambo durante una piccola performance. Mambo è curioso e vuole sapere tutto degli alieni, gli umani; chiede quindi di essere condotto dal loro capo per scoprire il misterioso popolo bipede che comanda anche il Polo, dopodiché torna nel suo gruppo, cerca le scuse di tutti, soprattutto di Gloria, propone uno spettacolo riparatore, ma l’accoglienza è freddissima e non solo per la latitudine. Ora Mambo deve farsi perdonare e un pinguino che vuole ottenere il consenso del gruppo lo farà da eroe, con tutta la nostra fiducia.

