Il film di Scandar Copti "Happy Holiday" racconta, senza prendere posizione, la vita ad Haifa di due famiglie

Rami, giovane di famiglia araba, vive ad Haifa, in Israele. Il suo cuore l’ha portato ad amare una ragazza ebrea, Shirley, e la sua passione a fare un figlio con lei. Lei dovrebbe abortire, per l’onorabilità delle famiglie?

Fifi, sorella di Rami, viene coinvolta in un incidente stradale. Dalla cartella clinica risulta che fa uso di preservativi. Dovrebbe vergognarsene? La vita di due famiglie di Haifa, dominate da forti pressioni morali storiche, sociali e religiose.

Probabilmente non saranno delle buone vacanze, come evoca il titolo del film (Happy Holidays), né per Rami, né per Shirley, né per le loro famiglie. Ad Haifa, una tra le città più importanti di Israele, affacciata sul mar Mediterraneo, non erano ancora piombate le bombe iraniane, né si erano consumati gli atroci fatti del 7 ottobre e nemmeno era in atto la spropositata vendetta israeliana. Ma già dominavano i multiformi risentimenti che incrostano arabi e israeliani in una guerra secolare che pare senza fine.

Scandar Copti, regista palestinese, al suo secondo film (presentato alla Mostra di Venezia dello scorso settembre), racconta, senza prendere posizione, la vita ad Haifa. Qui vivono due famiglie strozzate da tensioni culturali e personali, devastate dallo stigma di una relazione impossibile “per natura”. Perché se sei arabo non puoi stare con un’ebrea (o almeno non puoi dirlo) e tantomeno puoi avere un figlio da lei. Ecco allora che Rami vuole almeno cancellare (con l’aborto) la prova del peccato che rovina la sua serenità, la sua relazione, il suo futuro, la sua famiglia, la sua rispettabilità e la sua vita. Ma i piani di lei sono diversi e tutto si complica.

Alle ritorsioni sull’onore di famiglia e di stirpe, pericolosamente violato dall’imbastardimento della propria “tribù”, si somma l’ombra dell’indebitamento, la depressione e il peso dei precetti di due religioni invasive, che si declinano nel quotidiano, insinuandosi nelle scelte di libertà, di ragione, di volontà.

Non deve essere facile essere arabo musulmano, al giorno d’oggi, e nemmeno ebreo. Non deve essere facile vivere la propria vita, ispirati dalla trascendenza, senza finire nella prigione dei doveri storici che fede non sono. Anche se vogliono sembrarlo. Non deve essere facile essere uomini e donne, nemmeno in un mondo urbanizzato che gioca a fare quello moderno, libero e secolarizzato. Perché se non arriva la religione a imporre la propria verità arriva la mamma, il papà, la zia, l’amico, il vicino, il collega. Arriva la condanna pubblica, il dito puntato, la pressione dei tutti, oltre al senso di colpa che consuma l’individuo da dentro. Un senso di colpa che occulta maleficamente la formula della felicità.

“Non permettere mai a una donna di dirti cosa fare” è la pietra tombale dell’uguaglianza. Così come la cartella clinica di una ragazza, che recita “usa contraccettivi”, è la pietra tombale della libertà.

Preistoria contemporanea. Un paradosso che ha visibili recrudescenze negli estremismi che si annusano un po’ dovunque, tra le strade del mondo e le simpatiche barbarie social.

