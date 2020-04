Happy Science/ La setta religiosa giapponese che ha “la cura per Coronavirus”

Pubblicità

Happy Science, che ha milioni di seguaci, è una setta religiosa giapponese guidata da un uomo che nella sua dottrina riunisce di tutto, da Buddha a Gesù fino a Freddy Mercury, e dice che può curare il Coronavirus. A pagamento, naturalmente. Il New York Times ha indagato su Happy Science, già attiva nella Grande Mela ma ancora di più da quando New York è diventata l’epicentro americano della pandemia di Coronavirus.

Alcuni seguaci si riunirono il mese scorso in una Times Square deserta per una preghiera particolare: in semicerchio, indossando sciarpe d’oro, dicevano che “il più grande salvatore, nostro signore, è qui sulla terra”. Attenzione però: Happy Science è una organizzazione molto estesa e potente, con milioni di aderenti e decine di migliaia di missionari in giro per il mondo. Una sorta di versione giapponese di Scientology, si basano sulla segretezza, sono ostili ai media e la loro struttura è basata su un sistema a pagamento per salire nella gerarchia.

Il Coronavirus è l’occasione perfetta per diffondere i temi apocalittici e le dottrine esoteriche di Happy Science: i loro testi sono ricchi di Ufo, continenti perduti e guerre demoniache; ora vogliono spiegare la natura “soprannaturale ed extraterrestre” del Coronavirus. Sono già in vendita DVD, CD e libri sul tema, inoltre la setta offre un “vaccino spirituale“: a pagamento, il fedele può essere benedetto con una preghiera rituale per allontanare Covid-19.

HAPPY SCIENCE: IL FONDATORE

Nel rito svolto in Times Square, uno dei partecipanti aveva letto da questi testi “Happy Science sa la verità”. Ma chi c’è al centro di questo gruppo? Si tratta di un ex trader di Borsa giapponese, Ryuho Okawa, i cui seguaci lo ritengono la reincarnazione di un essere supremo da Venere. Okawa sarebbe anche in grado di incanalare gli spiriti di centinaia di personaggi quali Freddie Mercury, Barack Obama e Steve Jobs.

Il suo vero nome è Takashi Nakagawa, nato nel 1956 sull’isola di Shikoku in Giappone. Studi alla Università di Tokyo, carriera nel grande business che lo portò a New York, Okawa però aveva altri progetti: ha mescolato riti tradizionali giapponesi e New Age arrivando a creare Happy Science, dicendo di essere in contatto con i grandi saggi del passato come Buddha e Gesù, che gli avrebbero indicato di essere il prescelto per redimere spiritualmente un mondo traviato. Okawa ha scritto: “Toccava a me riunire tutti gli uomini del mondo in questa nuova fede”.

Tornato a Tokyo, sfruttò il clima di ansia economica dei primi anni Novanta per pubblicare trattati come “Le terrificanti rivelazioni di Nostradamus” e “I grandi avvertimenti di Allah”, cominciando ad attirare seguaci. Con il crescere del successo di Happy Science, crebbe anche il ruolo che Okawa si auto-assegnava, fino a proclamarsi suprema divinità di questo mondo.

HAPPY SCIENCE: LA DOTTRINA

La dottrina di Happy Science proclama che la vita sulla Terra fu creata milioni di anni fa da un dio creatore arrivato da Venere, di nome El Cantare, che nel corso degli anni si sarebbe reincarnato in una lunga serie di personaggi, come Mercurio, Buddha, un re Inca e naturalmente oggi Mr Okawa. Happy Science riempie gli stadi con le sue cerimonie nelle quali il fondatore appare scendendo da un finto Ufo con ali d’angelo.

Secondo alcune stime, Happy Science guadagna 45 milioni di dollari all’anno. A metà degli anni Novanta fu forte la rivalità con un altro gruppo, Aum Shinrikyo, che tentò di uccidere Okawa e poi fece un attentato alla metropolitana di Tokyo con il gas nervino, uccidendo 13 persone. Okawa si è tenuto invece lontano dalla violenza, ha fondato scuole private in Giappone e si è anche lanciato in politica, a dire il vero con modesti risultati.

Okawa ha scritto fino ad oggi più di 2000 libri e Happy Science produce anche anime. Non mancano però gli oppositori, a cominciare dallo stesso figlio di Okawa, che era stato designato come successore ed invece è diventato uno dei principali oppositori di Happy Science, al pari della prima moglie di Okawa, che ha lasciato il gruppo nel 2011. Nel 2008 intanto Happy Science era sbarcata anche negli Usa, fissando la propria sede americana a Manhattan.

HAPPY SCIENCE E IL CORONAVIRUS

Il pomeriggio precedente al lockdown, il capo di Happy Science a New York, Yushi Hagimoto, mise in vendita amuleti e gioielli mentre al suo fianco vi era una statua di El Cantare, modellata sulle fattezze di Okawa. Quando ha cominciato a circolare la notizia di un virus mortale in arrivo dalla Cina, Happy Science è stata lesta a rispondere: già a gennaio Okawa disse di ricevere messaggi da tre entità extraterrestri e dagli spiriti di leader cinesi, compreso Xi Jinping, ma anche dagli angeli guardiani di Boris Johnson, John Lennon e Angela Merkel.

La genesi di Coronavirus sarebbe la seguente: creato in un laboratorio di armi biologiche a Wuhan dal governo cinese, ma poi diffuso per il mondo dagli Ufo per punire i comunisti e tutti quei popoli ai quali manca la vera fede. La teoria è disponibile in tre libri in giapponese e già tradotti anche in inglese con il titolo “Spiritual Reading of Novel Coronavirus Infection Originated in China”.

Per i fedeli tuttavia c’è speranza, grazie ai vari CD, DVD e al vaccino spirituale. Nelle parole di Okawa: “Devi sconfiggere il Coronavirus con la tua fede in El Cantare“. Un nuovo rito per una cura miracolosa è già stato introdotto: si svolge rigorosamente in privato e a pagamento, anche se con il diffondersi del virus anche la sede di Happy Science (che inizialmente rimase aperta) ha dovuto chiudere.



