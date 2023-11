HAPPY TOGETHER/ Un amore tanto desiderato quanto impervio

Wong Kar-wai è uno dei più grandi cineasti di sempre. Il regista hongkonghese ha cambiato le regole del gioco, firmando pellicole in grado di tracciare un solco nella storia del cinema. Dalle immagini straordinarie al fluire del tempo, un segno indelebile. Tra i film più amati rientra sicuramente Happy Together, la cronaca di un amore tanto desiderato quanto impervio. Presentato in concorso al 50º Festival di Cannes, dove ha vinto il premio per la miglior regia, il lungometraggio è ora disponibile in Dvd e On Demand ed. CG/Tucker.

Batman, Italia 1/ Il Joker di Nicholson e la musica di Prince per Tim Burton, oggi, domenica 12 novembre 2023

SINOSSI – Po-wing e Yiu-fai sono una coppia. Una coppia gay che decide di spostarsi da Hong Kong all’Argentina in cerca di futuro. Po-wing e Yiu-fai non potrebbero essere più diversi, nonostante il fortissimo legame. La coppia reggerà agli urti della nuova vita?

Per Happy Together Wong Kar-wai si è ispirato a The Buenos Aires Affair di Manuel Puig e probabilmente qui raggiunge l’apice del suo stile cinematografico. Qui con una sfida in più, ossia raccontare un amore omosessuale dopo aver raccontato solo storie etero. La narrazione ammalia nonostante una certa fumosità e le prove attoriali sono eccellenti. Ma a rubare la scena, insieme alla colonna sonora che unisce Caetano Veloso e Happy Together dei Turtles, è la fotografia di Christopher Doyle, abituale collaboratore di Wong Kar-wai e qui particolarmente ispirato tra zoome e grandangoli.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban/ 3° capitolo della saga su Italia 1, oggi, domenica 12 novembre 2023

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Sonic 2 - Il film, Italia 1/ Il riccio dei videogiochi ha un nuovo antagonista, oggi, sabato 11 novembre 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA