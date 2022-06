Hard Kill/ Su Italia 1 il film con protagonista Bruce Willis

Hard Kill, il film di Italia 1 diretto da Matt Eskandari

Hard Kill verrà mandato in onda oggi, 9 giugno, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di una pellicola americana distribuita nel 2020 da Vertical Entertainment sia sul canale cinema che in home video. Il film di genere azione thriller, ricco di momenti di pura suspense, è stato diretto da Matt Eskandari, esperto in pellicole a basso costo di produzione.

Eternal Love L'eternità in un attimo/ Streaming canale 5 del film turco

Hard Kill, girato in pochissimi giorni nella città di Cincinnati, vede la partecipazione del grande Bruce Willis accanto a Jesse Metcalfe. Hard Kill, scritto da Joe Russo e Chris LaMont.

Hard Kill, la trama del film: la storia di un ricco imprenditore

Hard Kill narra la storia di Donovan Chalmers, un imprenditore ricco e di successo, esperto di tecnologie avanzate, interpretato da Bruce Willis. L’uomo ultimamente schivo e paranoico a causa dell’importante progetto al quale sta lavorando, assolda un team di mercenari con l’obiettivo di salvaguardare l’ultima invenzione sviluppata dalla sua società: un’impareggiabile e pericolosissima tecnologia in grado di annientare l’umanità.

Il compagno Don Camillo/ Dove seguire in streaming il film su Rete 4

La notizia giunge velocemente alle orecchie di un gruppo di terroristi, animati dalle peggiori intenzioni, che decide di rapire la figlia di Donovan per ricattarlo e ottenere con facilità l’arma di distruzione di massa. Gli uomini di Charlmers, capeggiati da Derek Miller, overo Jesse Metcalfe, si impegneranno in una corsa contro il tempo per liberare la giovane. Lo stesso Donovan si unirà a loro, scoprendo che a capo dei terroristi vi è proprio una sua vecchia conoscenza con la quale ha qualche conto in sospeso.

Il video del trailer di Hard Kill

LEGGI ANCHE:

Tutto Molto Bello/ Su Italia 1 il film con Frank Matano e Paolo Ruffini

© RIPRODUZIONE RISERVATA