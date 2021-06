Hard Kill/ Video, su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 9 giugno 2021)

Hard Kill va in onda alle 21.20 di oggi, 9 giugno 2021, su Italia 1. Il film statunitense appartiene alla categoria azione – thriller ed è uscito nell’anno 2020. La regia è di Matt Eskandari, mentre le musiche sono del giovane Rhyan D’Errico. Il cast di attori comprende Bruce Willis, Jesse Metcalfe e Natalie Nelson. Dopo alcune piccole parti, Willis è esploso definitivamente con la pellicola Trappola di cristallo (1988); numerosi i riconoscimenti ottenuti anche se non ha mai raggiunto una nomination per l’Oscar. Metcalfe ha esordito nelle soap, per passare poi a film più impegnativi come Un alibi perfetto insieme a Michael Duoglas nel 2009. Natalie è più conosciuta come Eva Marie, nome con il quale è diventata famosa nei combattimenti di wrestling.

Hard Kill, la trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Hard Kill. L’Amministratore Delegato (CEO) di un’azienda tecnologica Donovan Chalmers (Bruce Willis) entra in possesso di una tecnica rivoluzionaria che, se mal utilizzata, può arrivare ad annientare tutta la razza umana. Utilizzando il suo enorme patrimonio finanziario assume un team di mercenari per tutelare e tenere nascosta la sconvolgente scoperta, cercando nel contempo la maniera più remunerativa sul come utilizzarla.

Il capo della squadra di protezione Derek Miller (Jesse Metcalfe) accetta il lavoro ma nell’eseguire il compito si ritrova di fronte un suo nemico del passato, pronto ad approfittare dell’occasione per vendicarsi. Ad ingarbugliare ancor di più la situazione contribuisce il rapimento della figlia di Chalmers, Sasha (Natalie Eva Marie), da parte di una fazione terroristica che punta ad impossessarsi della nuova tecnologia per fini criminali. In una veloce escalation carica di adrenalina, Miller e il suo gruppo si trovano con poco tempo per salvare la ragazza e proteggere tutto il genere umano dalla minaccia mortale, assolvendo così la missione affidata loro dal miliardario Chalmers. Quello stesso imprenditore che ovviamente, non può esimersi da aiutare i suoi mercenari nell’impresa, dato l’imprevisto rappresentato dalla figlia in grave pericolo di vita.

