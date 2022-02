Harlem Gospel Choir, chi è il coro che canta con Achille Lauro/ 40 voci ad accompagnare il cantante romano

Harlem Gospel Choir accompagneranno Achille Lauro sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 il brano “Domenica”. Chi sono? Il gruppo non è molto noto nel nostro Paese, ma è un vero big della musica americana. La scelta di Achille Lauro non è certo casuale, visto che il trapper ha deciso di portare con sè sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo il prestigioso coro statunitense è formato da 40 membri stabili di età compresa tra i 21 e i 51 anni per dare ancora più enfasi al suo brano “Domenica”. Il coro prestigioso ed acclamato in America e nel mondo, è il più famoso coro gospel d’America nonché uno dei più longevi. Dal 1986 Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, attraversano il mondo condividendo la gioia nella fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene.

Il coro americano è composto da 40 membri di età compresa tra i 21 e 51 anni. Durante i tour internazionali però si esibiscono solo nove cantanti e due musicisti che viaggiano in giro per il mondo. La loro musica, infatti, è conosciuta davvero in tutto il mondo e sono acclamati dall’Australia e la Nuova Zelanda fino alla Cina.

Chi sono Harlem Gospel Choir

Una storia davvero straordinaria quella del Harlem Gospel Choir, il coro che si esibirà con Achille Lauro a Sanremo 2022. Nato a New York, il coro gospel è stato fondato nel ‘86 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King. Le loro voci hanno accompagnato grandi star della musica mondiale, ma si sono anche esibiti per personaggi di spicco del panorama mondiale. Qualche esempio? Da Nelson Mandela a Paul McCartney, da Elton John fino a Barack Obama. L’Harlem Gospel Choir ha un solo grande obiettivo: utilizzare la musica per diffondere un messaggio di amore, pace e armonia nel mondo..

Non solo, il coro gospel più famoso d’America ha cantato anche Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e ha collaborato con Bono degli U2, Keith Richards dei Rolling Stones, fino al maestro Andre Rieu, Diana Ross, Pharrell Williams, Ben Harper e i Gorillaz.



