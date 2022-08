Harold, chi è il fratello di Michelle Hunziker/ La showgirl: “ha fatto una scelta coraggiosa”

Harold Hunziker, chi è il fratello di Michelle Hunziker?

Harold Hunziker è il fratello di Michelle Hunziker, la showgirl svizzera volto noto della televisione italiana. In pochi erano a conoscenza della presenza di un fratello nella vita della ex moglie di Eros Ramazzotti che, proprio sui social, ha voluto presentare al mondo intero il suo fratellone. “Visto che stiamo poco insieme e la gente che mi segue su Instagram non ti ha quasi mai visto, questa è una buona occasione per presentarti al pubblico” sono state le parole di Michelle che su Instagram ha pubblicato un selfie in compagnia del fratello.

Ma chi è Harold Hunziker? Il fratello, di cui pochissimi conoscevano l’esistenza, ha 53 anni ed è nato dal matrimonio tra Ineke e il pittore svizzero-tedesco Rudolf Hunziker. Dopo anni di lavoro come Ceo al Mc Donald, Harold ha deciso di mettersi in proprio aprendo un ristorante a Ginevra dove all’inaugurazione non poteva certo mancare la sua amata sorella.

Harold Hunziker e il rapporto con la sorella Michelle Hunziker

La scelta di Harold Hunziker di aprire un ristorante in Svizzera non è stata facile. Proprio la sorella Michelle Hunziker ha sottolineato: “mio fratello ha fatto una scelta coraggiosa: è stato 27 anni al lavoro presso Mc Donalds, ha fatto 5 anni in Italia come Ceo, poi è tornato in Svizzera ed ha ripreso in mano il mercato. Tutto andava alla grande, ma lui ha fatto una scelta: dopo tanti anni di lavoro ha deciso di mettersi alla prova con una cosa tutta sua”.

Il fratello di Michelle in passato è stato CEO di Mc Donald’s in Svizzera, ma ad un certo punto della sua vita ha deciso di mettersi in proprio aprendo un ristorante a Ginevra dove ricopre il ruolo di manager. Tra i due fratelli c’è un bellissimo rapporto e la sorella Michelle, nonostante la famiglia e i mille impegni in Italia, cerca di essere sempre presente nei momenti più importanti della vita del fratello.

