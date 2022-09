Harriet/ Su Canale 5 il film con Cynthia Erivo e Leslie Odom Jr

Harriet va in onda oggi, domenica 11 settembre 2022, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. È un film biografico e drammatico del 2019 prodotto da Martin Chase Productions, New Balloon, Perfect World Pictures. La regia di Harriet è di Kasi Lemmons. Nel 1991 ha recitato nel Il silenzio degli innocenti.

Ha scritto la sceneggiatura di Un Natale speciale a New York e La baia di Eva. Ha curato anche la regia di tre importanti serie televisive: Self Made, Shots Fired e Luke Cage. Nel cast troviamo Cynthia Erivo, attrice londinese classe 1987 e candidata all’Oscar nel 2020 come migliore attrice protagonista per Harriet. Il protagonista maschile è Leslie Odom Jr. L’attore americano classe 1981 ha ottenuto una nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista per One Night in Miami Quella notte a Miami…. Il cast si completa con Nick Basta, Clarke Peters, Omar J. Dorsey, Vanessa Bell Calloway e Tim Guinee.

Harriet, la trama del film

Harriet è un film che racconta una storia realmente accaduta. La protagonista è Harriet Tubman interpretata da Cynthia Erivo. La donna era un’attivista afro-americana.

La storia è ambientata a metà dell’Ottocento e con forza e caparbietà questa eroina è riuscita a salvare dalla schiavitù più di trecento persone. Harriet era una schiava e nella vita ha subito molti soprusi, soprattutto dai bianchi che sfruttavano i negri non solo per lavorare nei campi, ma anche per soddisfare i loro piaceri personali.

Stanca di fare una vita di miseria nella piantagione e desiderosa di conquistare la tanto ambita libertà che le avrebbe dato dignità e rispetto, fugge dalla parte sud degli Stati Uniti per raggiungere il nord America dove la schiavitù non veniva praticata. Nel nuovo paese cambia nome e si fa chiamare Harriet Tubman. Vive in uno stato dove la donna è libera e questo le dà la forza per prendere un importante decisione.

Riesce a stare nel nuovo paese per poco tempo, perché sentiva la necessità di togliere le catene ai suoi amici. Infatti a un certo punto decide di tornare da dove è venuta per salvare i suoi simili dalla schiavitù. Grazie al suo coraggio, Harriet diventa la paladina statunitense. Infatti con l’utilizzo dell’Underground Railroad, ossia un susseguirsi di strade, case e passaggi segreti riesce a portare in salvo centinaia di persone liberandole dalla schiavitù con la promessa di una nuova vita.

