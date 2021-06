Harrison Ford, incidente sul set di Indiana Jones 5/ Scena di lotta e spalla ferita

Problemi per Harrison Ford. L’attore è da giorni impegnato nelle riprese del nuovo capitolo di Indiana Jones, il quinto, che arriva anni dopo l’ultimo arrivato al cinema. Motivo per il quale tra i fan della saga c’è grande attesa e attenzione alle news che riguardano il progetto. Questi stessi fan saranno però allarmati nello scoprire che il nostro Indiana Jones si è fatto male sul set. Harrison Ford, stando a quanto riporta Deadline, si è fatto male provando una scena di combattimento in Indiana Jones 5. L’entità della sua lesione non è stata ancora resa nota, ciò che sappiamo è che riguarda la spalla dell’attore. Nonostante l’incidente, di cui dunque non conosciamo an cora la gravità, i lavori non si fermano. Il regista James Mangold continuerà a girare altre scene mentre viene valutato il trattamento appropriato.

Ricetta per un inganno/ Streaming del film su Rai2: la storia di Lucy, bimba adottata

Harrison Ford si fa male alla spalla durante le riprese di Indiana Jones 5: in attesa di notizie

Il programma delle riprese di Indiana Jones 5 verrà dunque riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane. Bisognerà infatti attendere il responso ufficiale della spalla di Harrison Ford per capire il da farsi. Intanto la Disney ha fissato il thriller d’azione di Lucasfilm per una data di uscita del 29 luglio 2022. La produzione del quinto capitolo di Indiana Jones ha avuto inizio i primi giorni di questo mese a Pinewood e in altre località del Regno Unito. Nel cast, insieme a Harrison Ford, troviamo Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann.

LEGGI ANCHE:

Il ricco il povero e il maggiordomo/ Streaming del film su Italia 1 "sul fallimento"Sabrina Ghio, foto dopo l'operazione/ Come sta? "Tornerò presto da voi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA