Harrison Ford sotto indagine, sfiora la tragedia/ Ignora la torre di controllo e…

Harrison Ford l’avrebbe fatta grossa. Stando a quanto svelato da TMZ, l’attore 77enne avrebbe commesso un grave errore durante l’atterraggio con il suo aereo allʼaeroporto di Hawthorne nei pressi di Los Angeles. Tutto è accaduto lo scorso venerdì, quando l’operatore con cui l’attore era in contatto per l’atterraggio del suo velivolo all’aeroporto californiano lo ha avvertito di attendere prima di proseguire. Ford avrebbe infatti dovuto aspettare che si spostasse l’aereo attualmente già presente sulla pista. L’attore però, come svela il noto portale di informazione, ha continuato ad attraversare la pista, ignorando l’ordine e virando sulla via di rullaggio, finendo poi all’altro estremo della pista. Il suo aereo si è così ritrovato nelle vicinanze di un altro aereo che stava praticando delle manovre di emergenza.

Harrison Ford sotto indagine? Problemi durante l’atterraggio col suo aereo

“Attraversi subito quella pista adesso! Le avevo detto di aspettare! Deve ascoltarmi”, gli avrebbe detto la torre di controllo appena atterrato. Ordine però non seguito da Harrison Ford che ha continuato per la sua strada. Accortosi del grave errore, l’attore si è scusato: “Mi scusi, avevo capito l’esatto opposto. Sono terribilmente mortificato”. Un portavoce dell’attore ha successivamente commentato l’accaduto affermando che “Il Signor Ford ha attraversato l’unica corsia dell’aeroporto con il suo velivolo dopo aver frainteso le indicazioni radio dell’ATC. Ha subito riconosciuto l’errore e si è scusato con l’ATC. Lo scopo del volo era quello di fare pratica per poter rinnovare la propria licenza”. Nonostante ciò l’attore sarebbe ora sotto indagine della FAA, che mira a comprendere quanto realmente sia accaduto attraverso ulteriori accertamenti.



