Harry Brant, morto 24enne figlio Stephanie Seymour/ Stroncato da overdose

Dramma per la supermodella Stephanie Seymour, e per il marito Peter Brant, milionario industriale: è morto il loro figlio, Harry Brant, a soli 24 anni. Il ragazzo era il secondo dei tre figli della coppia, e nella vita aveva seguito le orme della mamma facendo il modello, oltre che un influencer sui social. La sua esistenza non era però solo rose e fiori in quanto da tempo stava combattendo contro la dipendenza da droghe, e nella giornata di domenica un’overdose gli è stata purtroppo fatale.

Parlando con il New York Times la famiglia di Harry Brant ha confessato: «Saremo sempre addolorati per la sua vita spezzata. Harry ha ottenuto molto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più». Nella stessa dichiarazione si legge, «Harry non era solo nostro figlio», aggiungendo come lo stesso fosse un «fratello meraviglioso, nipote amorevole, zio adorato e amico premuroso. Era un’anima creativa che ha portato la luce nei cuori di tante persone. Era davvero una bella persona dentro e fuori».

HARRY BRANT E’ MORTO: A 15 ANNI GIA’ SFILAVA

Harry Brant aveva iniziato a fare il modello all’età di 15 anni, e nel 2016 aveva lanciato assieme al fratello Peter jr una linea di make up in collaborazione con la MAC Cosmetics. Inoltre, da ragazzo aveva scritto alla rivista Interview il cui proprietario è il padre Peter. Stephanie Seymour è stata invece una delle modelle più famose negli anni ’80 e ’90, e prima di sposarsi con Peter Brant, il suo attuale compagno di vita, era convolata a nozze con il chitarrista Tommy Andrews, da cui ha avuto il figlio Dylan Thomas Andrews, classe 1990. Ha avuto anche una relazione anche con Axl Rose, noto cantante dei Guns N’ Roses e proprio per questo la modella è comparsa nei due videoclip “Don’t Cry” e “November Rain”, fra le canzoni più iconiche della band rock. Dopo che i due si sono divisi nel 1993, nel 1995 Stephanie ha sposato Peter Brant da cui ha avuto Peter Jr. (1994), Harry (1997) e Lilly Margaret (2004).



