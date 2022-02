Harry e Meghan a cena con principessa Eugenia e marito/ Principe torna a Corte?

Da tempo si mormora di una crisi tra Harry e Meghan Markle. Il principe, tra l’altro, sempre stando a certe voci, vorrebbe riallacciare i rapporti con la sua famiglia. Rapporti che, proprio a causa di alcune scelte fatte in accordo (forse) con la moglie, sarebbero tesissimi. La donna, infatti, oltre ad aver scelto di abbandonare il Palazzo per trasferirsi in California, ha anche fatto capire di non avere intenzione di tornare a Londra. Men che meno, poi, di mantenere i contatti con la famiglia di lui. Una posizione, quella dell’attrice, ampliamente ricambiata di tutti i Windsor.

Taiwan, rischio invasione dopo guerra Ucraina?/ Cina minaccia: “è nostro territorio”

A due anni dal caso Megxit, però, la principessa Eugenia e suo marito Jack Brooksbank hanno fatto “il primo passo” per una risoluzione pacifica. Forse consci che Harry non sia poi così felice della sua nuova vita americana, hanno organizzato un’uscita a quattro. La cena sembrerebbe essere quasi una sorta di “apripista” per un ritorno trionfale di Harry in Patria, per la gioia di nonna Elisabetta II. Il Duca di Sussex, infatti, avrebbe rinnovato l’affitto di Frogmore Cottage, la splendida tenuta dove, con Meghan, aveva iniziato la sua vita di coppia.

Kate Middleton choc: cappotto da 3.600 euro/ Scelta imposta da protocollo...

HARRY E MEGHAN, NOSTALGIA DELLA VITA DI CORTE?

Si fa sempre più netta l’ipotesi, dunque, che la vita di Harry e Meghan a Montecito abbia tempi brevi. Forse, il principe ha nostalgia della vita a Corte. Cosa lecita, soprattutto se fossero veri i rumors che lo vorrebbero ai ferri corti con la Markle. Ed ecco che, a supporto, arriva dunque la principessa Eugenia! I due sono sempre stati legatissimi, sin dall’adolescenza. E anche dopo il trasferimento di Harry, lei non ha mai lesinato la sua presenza, al contrario di altri parenti. La prova è la loro uscita pubblica in occasione del Super Bowl.

Ucraina, De Zerbi rifugiato in albergo dopo bombardamenti/ Campionato sospeso

Ora, anche la testimonianza che i due cugini, con Meghan Markle e Jack Brooksbank, sono stati a cena. Tutti insieme, in un ristorante di Santa Barbara. Un evento soprattutto per Meghan e Harry. I più attenti, infatti, fanno notare che la coppia non si faceva più vedere insieme da ben 104 giorni. Il sereno è forse tornato o, piuttosto, i quattro hanno voluto concordare a tavolino i prossimi step da fare per certi “cambiamenti” indolori? Continueremo a indagare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA