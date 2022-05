Harry e Meghan al Giubileo di Platino per Elisabetta II/ Ma esclusi dal balcone reale

Harry e Meghan al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Harry e Meghan, così come il principe Andrew, non appariranno sul balcone di Buckingham Palace, durante la celebrazione di apertura del ‘Giubileo di Platino della Regina‘ (dal 2 al 5 giugno). Secondo alcune indiscrezioni che BBC ha appreso da una fonte del ‘palazzo’, ad accompagnare la regina Elisabetta II, il 2 giugno, a tale importante evento “saranno alcuni membri della famiglia reale che stanno attualmente svolgendo incarichi pubblici ufficiali per conto della regina. La regina, 96 anni, ha in programma di partecipare ad alcuni eventi giubilari, ma fino agli sgoccioli di tale data, non ci sarà una conferma ufficiale“.

Nespresso, sequestrati 500 kg cocaina in Svizzera/ "Arrivata per errore dal Brasile"

Ci sono stati ‘rumors’ riguardo ai nomi che prenderanno parte all’iconica ‘scena del balcone reale’, salutando la folla a Trooping the Colour durante il weekend del ‘Giubileo di Platino‘, che segna i 70 anni di regno della regina. Buckingham Palace ha affermato che “la regina Elisabetta II ha deciso che ciò sarà limitato ai reali che svolgono funzioni ufficiali e ai loro figli“. Questo escluderebbe il principe Harry e sua moglie Meghan, duchessa del Sussex. Un ulteriore escluso sarà anche il principe Andrew.

"Senza armi all'Ucraina, Kiev cadrebbe"/ Margelletti (CeSI): "Faremmo favore a Mosca"

Giubileo di Platino, chi ci sarà alla balconata reale

Il principe Andrew, essendosi dimesso dai doveri reali in seguito al caso di aggressione sessuale ora risoltosi, intentato contro di lui negli Stati Uniti, verrà escluso dal gruppo familiare sul balcone. Sul balcone del 2 giugno, quindi, insieme alla regina, saranno presenti: il principe del Galles e la duchessa di Cornovaglia, il duca e la duchessa di Cambridge e i loro figli. Il gruppo includerà anche il conte e la contessa di Wessex ei loro figli e la principessa reale e suo marito, Sir Timothy Laurence. La regina, che ultimamente (dopo aver contratto il covid) ha problemi di mobilità, ha dovuto ritirarsi da una serie di eventi recenti. Ci si sta domandando se la regina riuscirà a partecipare a questo lungo weekend festoso.

Pilota non ha patente: aereo per New York torna a Londra/ Dietrofront dopo 40 minuti

L’ultimo aggiornamento lascia la questione aperta, con la Regina che pianifica di prendere parte ad alcuni eventi: un servizio nazionale di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul, una capatina a Trooping the Colour e la partecipazione all’Epsom Derby, che si terrà il 4 giugno, durante il fine settimana del Giubileo. C’è da sottolineare però, che anche se il principe Harry e il principe Andrew con le loro rispettive famiglie, non faranno parte della scena del ‘balcone’, la loro partecipazione non verrà esclusa da eventi come il servizio di ringraziamento o i pranzi giubilari. Il Platinum Jubilee Pageant vedrà la ricomparsa della Gold State Coach, che non si vedeva per le strade di Londra da più di 20 anni. La Gold State Coach è una carrozza chiusa, trainata da otto cavalli, della famiglia reale britannica. Venne costruita dal londinese Samuel Butler nel 1762 e venne pagata 7.562 sterline, pari a 1,08 milioni di sterline al cambio del 2014.











© RIPRODUZIONE RISERVATA