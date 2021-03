Harry e Meghan choc/ Markle “Reali razzisti, pensai al suicidio ma nessuno mi aiutò”

E’ stata una intervista esplosiva, quella di Harry e Meghan Markle, i duchi di Sussex, rilasciata a Oprah Winfrey e trasmessa dalla Cbs la scorsa domenica. Le accuse choc ai Reali, già annunciate ancor prima della messa in onda, ora sono una realtà, a partire da quelle di razzismo avanzate dall’ex attrice che ha tuonato: “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza. Lamentandosi con Harry: “non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle””. Il riferimento è al primogenito Archie che presto avrà una sorellina. La coppia aspetta infatti una bambina e questa è stata la sola buona notizia dell’intera intervista destinata a far discutere.

Meghan Markle ed il marito Harry Mountbatten-Windsor, nella lunga intervista concessa a Oprah della durata di due ore non si sono affatto tirati indietro, avanzando a carte scoperte le loro verità che già stanno facendo il giro del mondo. Un atteggiamento che in qualche modo riporta alla memoria quanto avvenuto nel 1995 con l’intervista alla Bbc di Lady Diana. La duchessa di Sussex, parlando poi della vita nella Casa Reale ha svelato che dopo un inizio positivo le cose sarebbero ben presto cambiate: “una volta sposati tutto iniziò a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia”.

Numerose le rivelazioni choc riservate da Meghan Markle e Harry nel corso dell’intervista. L’ex attrice ha perfino svelato di aver pensato al suicidio pur senza ricevere alcun aiuto da parte dei Reali: “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero”. Pur parlando sempre con rispetto della Regina Elisabetta II, i duchi di Sussex futuri genitori bis non risparmiano nessuno. Ne ha avute da ridire anche Harry che ha rivelato di non sentire più il padre Carlo: “Mio padre, che non risponde più nemmeno alle mie telefonate, mio fratello. Sono tutti in trappola”, ammettendo di esserlo stato anche lui. Solo grazie a Meghan avrebbe compreso ciò che anche mamma Diana ha dovuto vivere: “Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male. Non potevo permettersi alla Storia di ripetersi”.

Tra le altre rivelazioni destinate a fare scalpore, anche quella sul loro matrimonio: i due si sposarono in gran segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale trasmessa in tv. “Quello era lo spettacolo per il mondo. Noi volevamo il nostro momento”, hanno spiegato. Infine Meghan è arrivata anche a smentire la cognata Kate, moglie di Wiliam: “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata Kate. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto”.



