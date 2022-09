“Harry e Meghan criticati dalla famiglia reale”/ Colpa della passeggiata con William e Kate: “Non dovevano…”

Harry e Meghan mano nella mano durante la passeggiata con William e Kate: “Atteggiamento criticato dalla famiglia reale”

C’è un’immagine delle ore successive alla morte della Regina Elisabetta II sulla quale si è concentrata l’attenzione di molti e che ancora ora fa discutere ed è la passeggiata dei due fratelli William e Harry insieme alle rispettive consorti. Dopo i dissapori, i quattro sono apparsi nuovamente insieme, fianco a fianco, portando in mezzo alla gente due modi di fare totalmente diversi: severi ed istituzionali, così come il protocollo vuole in un momento triste come questo, Kate e William; affettuosi e sempre vicini Harry e Meghan.

Un atteggiamento, questo secondo, che non sarebbe piaciuto ai membri della famiglia reale proprio perché totalmente contrario al protocollo e che, in diretta a Pomeriggio 5, ha scatenato le ire di Antonio Caprarica, noto giornalista esperto della famiglia reale inglese.

Harry e Meghan nel mirino delle critiche: Antonio Caprarica spiega perché hanno sbagliato

Per Caprarica quello di Meghan Markle ed Harry è stato un atteggiamento per nulla consono alla situazione. Il giornalista motiva la sua dichiarazione, spiegando che questi comportamenti amorevoli – la mano nella mano, gli abbracci durante la passeggiata – sono totalmente contrari al protocollo e se Meghan non ne era a conoscenza, avrebbe dovuto essere Harry – che in questi protocolli ci è cresciuto – a dirle di evitare gesti simili in una situazione seria e dolorosa come quella. Opinione di cui si dice d’accordo in studio anche Filippo Nardi, inglese di nascita. Questi ‘gesti sdolcinati’, come vengono definiti in studio, avrebbero fatto storcere il naso anche ai membri della famiglia reale.

