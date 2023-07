Harry e Meghan: davvero hanno tentato di “scroccare” un passaggio sull’Air Force One?/ Nuovi indizi sul caso

Harry e Meghan Markle hanno davvero chiesto un “passaggio” sull’Air Force One dopo il funerale della regina Elisabetta?

Improbabile che i diretti interessati si esprimano sul caso, ma il fatto che sia mancata una presa di posizione sull’argomento fa pensare agli esperti che la notizia sia veritiera: Harry e Meghan avrebbero realmente tentato di “accaparrarsi” un passaggio sull’Air Force One dopo il funerale della regina Elisabetta, ma a quanto pare le cose non sono andate come speravano. Il primo a riferire la news è stato il Daily Mail, per poi essere ripresa da diverse testate giornalistiche britanniche che ne hanno parlato a lungo.

Dunque, dopo il funerale di Elisabetta II, i duchi di Sussex avrebbero tentato di contattare la presidenza degli Stati Uniti per sapere se sull’Air Force One, l’aereo presidenziale, fossero rimasti un paio di posti liberi. La risposta, ovviamente, è stata negativa. D’altronde i protocolli di sicurezza del mezzo presidenziale sono alquanto ferrei. Non possono entrare esterni.

Harry e Meghan Markle, il caso Air Force One continua ad alimentare il gossip

E poi, sottolinea Vanity Fair, in un articolo dettagliato, difficilmente il presidente americano avrebbe preso un’iniziativa di questo tipo. Un’apertura che sarebbe potuta apparire come uno sgarbo nei confronti della famiglia reale i cui rapporti con Harry e Meghan non sono di certo idilliaci. Successivamente il Telegraph ha ricordato che c’è un rapporto da anni fra i Biden e i Sussex. La First Lady infatti condivide appieno l’impegno con i veterani di Harry. E, diverse volte, ha preso parte agli Invictus Games, eccetto nel 2022.

Jill Biden, quindi, avrebbe coltivato rapporti ottimi con Meghan Markle, un’amicizia suggellata da un vestito, ovvero quello indossato dalla First Lady, molto somigliante a quello tenuto da Meghan in occasione dell’intervista a Oprah Winfrey nel 2021, con le accuse di razzismo ad un membro della Royal Family. Vicinanza evidentemente non sufficiente per ribaltare le regole che, di fatto, hanno impedito ad Harry e Meghan di trovare spazio sull’Air Force One.











