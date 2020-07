Harry e Meghan, foto rubate al figlio Archie/ Paparazzi denunciati: “Scatti illegali”

Non si arresta la guerra tra Harry e Meghan e i paparazzi. Anche oltreoceano la coppia, non più royal, continua ad essere tampinata dai paparazzi contro i quali è stata però fatta una denuncia. I duchi del Sussex hanno infatti accusato i paparazzi di aver scattato foto “illegali” del piccolo Archie all’interno della loro villa a Los Angeles. La coppia ha infatti parlato di “intrusioni seriali” fatte anche con droni ed elicotteri. E non è finita qui perché qualcuno sarebbe arrivato perfino a perforare la recinzione creata appositamente dalla coppia per introdursi nel loro complesso. Nella denuncia, riportata dal Daily Mail, si legge infatti che i droni passano a “soli sei metri d’altezza sopra la casa, fino a tre volte al giorno” e che gli elicotteri “volano dalle 5.30 del mattino fino alle 7 di sera”, svegliando anche il piccolo Archie, giorno dopo giorno”.

Harry e Meghan, guerra con i paparazzi: parla l’avvocato dei duchi

Le accuse non si fermano qui. Stando a quanto riporta TMZ, gli autori delle foto proibite a Baby Archie avrebbero cercato di vendere le foto ai giornali, dichiarando che sarebbero state effettuato a Malibu e non a Los Angeles. Cosa non vera secondo Harry e Meghan, che hanno ammesso di non aver mai portato il bambino a Malibu e, comunque, di non aver mai dato il loro consenso agli scatti. “Certi paparazzi hanno oltrepassato la linea rossa”, hanno sostenuto i duchi. “Il duca e la duchessa di Sussex stanno intentando questa causa per proteggere il diritto alla privacy del loro giovane figlio nella loro casa senza intrusioni da parte dei fotografi e per scoprire e fermare coloro che cercano di trarre profitto da queste azioni illegali”, ha spiegato il loro avvocato.



