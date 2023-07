Harry e Meghan hanno litigato con George Clooney e Amal?/ “Troppo vicino a Re Carlo III”

Harry e Meghan, amicizia con Clooney e Amal? L’indiscrezione

Secondo i tabloid esteri, Harry e Meghan si sarebbero allontananti da un’altra coppia di amici: George Clooney e Amal. I rapporti tra loro sono stati idilliaci per molti anni: l’attore e la compagna hanno partecipato al matrimonio dei Sussex nel 2018.

Principe Harry, il Sun assolto da accuse di phone-hacking/ "Prove vaghe e limitate"

Qualcosa, però, si è con il tempo incrinato e l’armonia tra loro sembra essere completamente svanita. Secondo un insider del Mirror, il motivo di tale distacco da parte dei Duchi sarebbe la vicinanza di Clooney a Re Carlo III. Sembra anche che all’attore stia bene questa situazione; infatti quando, di recente, gli è stato chiesto se abbia sentito la coppia ha risposto con un secco “no”. Clooney e Amal non sono i primi amici che il principe e l’attrice hanno allontanato, sembra che ci sia stato un distacco anche con David e Victoria Beckham ma per ragioni del tutto diverse.

Harry e Meghan in crisi?/ Lui vola in Africa senza di lei: "Hanno deciso di prendersi del tempo separati"

Harry e Meghan sono in crisi? Lui parte per l’Africa ma lei non c’è…

Circolano numerose le voci e le indiscrezioni sulla presunta crisi tra Harry e Meghan Markle. Sembra che la coppia stia “passando un po’ di tempo separata” per riuscire a ricucire il rapporto coniugale. I duchi di Sussex starebbero vivendo una crisi matrimoniale profonda, fa sapere il RadarOnline.

Un insider avrebbe riferito al sito: “Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood“, e spera di “ritrovare se stesso”. Il portale ha poi chiarito: “Sono stati alcuni mesi difficili per i reali rinnegati che hanno affrontato le conseguenze negative della cattiva stampa mentre cercavano di ristabilire le loro vite in California dopo essersi dimessi dai loro doveri di alto livello e aver dichiarato guerra ai reali“. A quanto pare, infatti, il principe ha programmato un viaggio in Africa per girare un documentario ma la moglie non sarà presente; entrambi si occuperebbero delle loro faccende lontani gli uni dagli altri, per prendersi il proprio spazio.

Harry e Meghan Markle verso il divorzio?/ Lui parte per l'Africa per un documentario ma senza di lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA