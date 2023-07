Harry e Meghan in crisi?/ Lui vola in Africa senza di lei: “Hanno deciso di prendersi del tempo separati”

Harry e Meghan Markle sono in crisi? “Momento complicato”: cosa sta accadendo

Il principe Harry e Meghan Markle si stanno “prendendo del tempo separati” nella speranza di ricostruire il loro legame dopo che i problemi coniugali della coppia sono stati alimentati dal dramma familiare. Stando a quanto fa sapere RadarOnline, il duca e la duchessa del Sussex stanno vivendo un momento complicato dopo il contraccolpo pubblico, gli affari falliti e le liti pubbliche con i loro cari, secondo gli addetti ai lavori del palazzo.

Una fonte avrebbe riferito al sito: “Stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry non si adatta al mondo dorato ma superficiale di Hollywood“, e spera di “ritrovare se stesso”. Il portale ha inoltre spiegato che: “Sono stati alcuni mesi difficili per i reali rinnegati che hanno affrontato le conseguenze negative della cattiva stampa mentre cercavano di ristabilire le loro vite in California dopo essersi dimessi dai loro doveri di alto livello e aver dichiarato guerra ai reali”.

Harry sta ora programmando un viaggio in Africa per girare un documentario per il quale sua moglie non sarà presente. L’atteso viaggio in solitaria potrebbe essere proprio ciò di cui Harry ha bisogno poiché considera il continente la sua “seconda casa e un luogo in cui si sente più vicino a se stesso”, ha detto una fonte. Nel frattempo, gli addetti ai lavori hanno detto che Megan ha un nuovo super agente determinato a tenerla impegnata. “Sta cercando di stabilire il proprio marchio e guadagnare milioni”, ha detto l’esperta reale Daniela Elser, “Per la prima volta, sono davvero su percorsi professionali divergenti”.

“I Sussex sono sottoposti a un’enorme pressione finanziaria per finanziare il loro sontuoso stile di vita californiano, inclusa la loro villa da 14 milioni di dollari e gli enormi costi per la sicurezza”, ha detto la fonte. “Quello stress, unito ai loro problemi emotivi, ha probabilmente reso la vita un vero inferno. Prendersi del tempo separati in diversi continenti, si spera, li aiuterà a trovare tutto ciò di cui hanno bisogno per andare avanti”, hanno concluso.











