Harry e Meghan Markle divorziano?/ L’indiscrezione da Londra: “Re Carlo…”

Harry e Meghan Markle verso la separazione?

Il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a divorziare? È questa la bomba che arriva da Londra, riportata anche a Mattino 5 da Lavinia Orefici. Negli ultimi giorni Lady Colin Cambpell, una socialite molto discussa che ha scritto sette libri sulla famiglia reale, ha lanciato questa indiscrezione, che pare basata su buone fonti: sembra proprio che Harry e Meghan siano pronti a una separazione. Apparsa in un programma televisivo Lady C ha detto che i duchi di Sussex hanno ormai preso direzione diverse e stanno discutendo con i rispettivi avvocati per porre fine al loro matrimonio di oltre quattro anni in modo amichevole, e preferibilmente con un accordo di divorzio che soddisfi entrambi. “Harry tentava di non far uscire la sua biografia per ottenere dal padre dei soldi con cui concludere la separazione da Meghan Markle”, ha riportato Lavinia Orefici.

Profezia Nostradamus: "Morte Elisabetta nel 2022"/ "Carlo abdicherà e re sarà Harry"

Il re Carlo dalla parte del figlio?

È ormai noto, infatti, che il 10 gennaio gennaio 2023 uscirà “Spare – Il minore”, la biografia del principe Harry. Il titolo indica la contrapposizione tra l’erede al trono (heir) e il secondo in linea di successione (spare). Il principe Harry non ha mai nascosto di soffrire la sua posizione rispetto al fratello maggiore William, sia dal punto di vista dell’attenzione mediatica che da quello economico, nei complicati assetti della Firm, l’azienda della famiglia reale britannica. C’è chi dice che che il contenuto del libro potrebbe allontanare per sempre il principe Harry dalla sua famiglia. Ma Lady Colin Cambpell non è l’unica a sostenere che Harry e Meghan Markle siano a un passo dalla separazione. Stando al magazine Neue Post, i due hanno obiettivi diversi e il Principe fa fatica ad ambientarsi negli Usa. Sempre secondo la rivista tedesca, il re Carlo vorrebbe aiutare il figlio a liberarsi dell’ingombrante moglie.

"Meghan Markle voleva essere pagata agli eventi reali"/ Rumor "Per stringere mani e…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

LEGGI ANCHE:

"Harry e Meghan criticati dalla famiglia reale"/ Colpa della passeggiata con William e Kate: "Non dovevano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA